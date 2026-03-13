Pákistán udeřil v Afghánistánu. Kábul hlásí čtyři mrtvé

Pákistán uskutečnil vzdušné údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu. Píší o tom tiskové agentury s odvoláním na úřady vládnoucího Talibanu. Podle kábulské policie zahynuli při útocích na hlavní město čtyři lidé, dalších patnáct bylo zraněno.
Anonymní zdroj agentury AFP uvedl, že se Pákistán zaměřil na cíle militantní skupiny Tehríke Taliban Pákistán (TTP), pákistánské odnože Talibanu. Ta podle Islámábádu poskytuje afghánský režim útočiště, což Kábul popírá.
Podle mluvčího vlády afghánského Talibanu Zabiulláha Mudžáhida Pákistán bombardoval sklad paliva soukromé letecké společnosti Kam Air poblíž afghánského letiště Kandahár.
Vláda v Islámábádu v únoru zaútočila na Afghánistán včetně úřadů vlády Talibanu. Tu obviňuje z toho, že poskytuje útočiště ozbrojencům odpovědným za útoky v Pákistánu. Afghánistán odpověděl údery na pákistánská pohraniční stanoviště podél 2600 kilometrů dlouhé společné hranice. Jde o nejtěžší boje mezi asijskými sousedy za poslední roky, které vyvolaly obavy z vystupňování nového konfliktu.
Podle informací Mise OSN v Afghánistánu bylo v období od 26. února do 5. března v Afghánistánu při pákistánských vojenských operacích zabito 56 civilistů, včetně 24 dětí. Pákistán trvá na tom, že v konfliktu žádné civilisty nezabil.
TTP usiluje o svržení pákistánské vlády, kterou chce nahradit radikálním islámským režimem. Pákistánský Taliban je oddělen od toho afghánského, který se k moci vrátil v roce 2021. Obě organizace však zůstávají spojenci.