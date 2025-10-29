Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Rozhovory mezi Pákistánem a Afghánistánem o trvalém příměří selhaly. Podle agentury AFP to oznámil Islámábád, který zároveň pohrozil Talibanu zničením, pokud to bude nutné. Vzájemné střety si už vyžádaly desítky mrtvých.
„Jednání nepřinesla žádné schůdné řešení. Je politováníhodné, že afghánská strana nebyla schopna poskytnout žádné záruky, neustále se vyhýbala jádru problému a oddávala se výčitkám, vykrucování a dalším lstím,“ řekl pákistánský ministr informací Attáullláh Tarár po čtyřdenním jednání v Istanbulu, které zprostředkoval Katar a Turecko.
Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif v sobotu sousední zemi pohrozil otevřenou válkou, pokud jednání skončí neúspěchem. Ve středu uvedl, že Pákistán by nemusel použít ani zlomek svého arzenálu, aby zcela zničil moc Talibanu a donutil jej „se skrývat v jeskyních“.
Hnutí podle Ásifa slepě žene Afghánistán do nového konfliktu, jen aby si udrželo moc a válkou poháněnou ekonomiku, která mu pomáhá přežít.
Kábul slibuje odvetu
„Pokud jednání selžou, bude na jakýkoli útok následovat rozhodná reakce, která bude lekcí pro Pákistán a varováním pro ostatní. Je pravda, že (na rozdíl od Pákistánu) nemáme jaderné zbraně, ale za dvacet let války se ani NATO, ani USA nepodařilo Afghánistán podrobit,“ řekl v úterý mluvčí afghánského ministerstva vnitra Abdul Matin Kání.
Taliban obvinil Pákistán, že 9. října porušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.
Příměří schválené před deseti dny v Kataru sice ukončilo boje, média ale o víkendu psala o střetech poblíž hranice s Afghánistánem, které si vyžádaly život pěti pákistánských vojáků a 25 islamistických ozbrojenců.
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP), které má úzké vazby na Taliban. Islámábád této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá, a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož Islámského státu (IS).
Poté, co Taliban v roce 2021 znovu převzal moc v Afghánistánu, vzrostlo v příhraničních oblastech Pákistánu násilí, z jehož rozdmýchávání viní Islámábád právě islamisty. Taliban to však odmítá. Hranice mezi oběma státy je už dva týdny uzavřená, pouštěni jsou pouze Afghánci vyhoštění z Pákistánu.