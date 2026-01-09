Důležité
Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Kyiv Independent, Ukrajinska pravda

Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě v noci na pátek nejméně čtyři lidi a více než dvě desítky dalších zranil, uvedly městské úřady. Cílem náletu byla i přilehlá Kyjevská oblast a také Lvovská oblast na západě země. Moskva tvrdí, že při úderu na Ukrajinu použila novou nadzvukovou střelu Orešnik.

Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko a starosta Kyjeva Vitalij Klyčko uvedli, že při ruských úderech na město zahynuli čtyři lidé. Podle policie dalších čtyřiadvacet osob utrpělo zranění.

Jednou z obětí je podle kyjevského starosty záchranář, který zasahoval u domu v Darnycké čtvrti na východním břehu Dněpru. Mezi zraněnými jsou i záchranáři a tři zdravotníci.

Zmíněný dům se totiž stal terčem dvou dronových útoků po sobě – šlo o takzvaný dvojitý úder, kdy Rusové po prvním zásahu, po němž se na místo sjedou záchranné složky, zaútočí na stejné místo znovu.

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka
Kyjevská soukromá klinika zasažená ruským leteckým úderem

Škody na obytných budovách i energetice

Na východním břehu řeky Dněpr byly zasaženy dva bytové domy, uvedl Klyčko s tím, že škody jsou rozsáhlé. Vchod jedné z budov byl zcela zničen a značně poškozena byla také výšková budova.

Ruský útok na Kyjev podle Klyčka také „způsobil škody na kritické infrastruktuře a v některých částech města narušil dodávky vody“. Kromě toho dochází také k výpadkům proudu. Tkačenko uvedl, že jeden dron způsobil požár v obchodním centru, zatímco jiný dopadl u zdravotnického zařízení.

Útok zasáhl několik kyjevských čtvrtí, kromě Darnycké také Dniprovskou, Pečerskou, Desnjanskou a Ševčenkivskou. Letecký poplach platil ve městě pět hodin.

10 minut
Zpravodajka Petra Procházková o událostech na Ukrajině
Zdroj: ČT24

Rusko tvrdí, že použilo Orešnik

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že při útoku na Ukrajinu v noci na pátek použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Její použití označilo za reakci na údajný ukrajinský dronový útok na rezidenci ruského vládce Vladimira Putina z konce prosince.

Tento útok ale nikdo jiný nepotvrdil. Kyjev věc označil za ruský výmysl a také američtí představitelé zodpovědní za národní bezpečnost shledali, že ukrajinské drony na Putina ani na žádnou z jeho rezidencí nezaútočily, napsal dříve The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje.

Tento závěr podpořilo hodnocení od Ústřední zpravodajské služby (CIA), která zjistila, že k žádnému pokusu o útok proti Putinovi nedošlo, uvedl podle listu nejmenovaný americký představitel obeznámený s poznatky zpravodajců.

Také americký prezident Donald Trump prohlásil, že nevěří, že k podobné ukrajinské operaci došlo.

Kyjev: Ruská střela se šesti hlavicemi byla jedenáctkrát rychlejší než zvuk
Ruské rakety Jars na vojenské přehlídce

Okupanti zasáhli energetiku ve Lvovské oblasti

Možný páteční útok raketou Orešnik zřejmě zasáhl energetickou infrastrukturu v západoukrajinské Lvovské oblasti, vyplývá z vyjádření ukrajinských úřadů a armády. Několik stovek odběratelů kvůli tomu přišlo dočasně o dodávky plynu.

Velení ukrajinského letectva informovalo, že balistická raketa, která před půlnocí tamního času mířila na objekt energetické infrastruktury ve Lvově, se pohybovala rychlostí kolem třinácti tisíc kilometrů za hodinu. Její typ ukrajinská strana neuvedla s tím, že bude určen až po prozkoumání trosek zbraně.

Ráno letectvo uvedlo, že nadzvuková střela středního doletu byla v noci odpálena z ruské střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska. Právě tam Moskva střely Orešnik v minulosti testovala.

Rusko si objednalo smrt velitele. Ukrajinská rozvědka ji nafingovala a inkasovala peníze
Denis Kapustin (Nikitin) na snímku z března 2024

Experti: Orešnik se přeceňuje

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé v listopadu 2024 k útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský vůdce Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Západní experti nicméně jeho tvrzení zpochybňují. Putin loni v červnu uvedl, že Rusko výrobu Orešniků zrychluje.

Také redaktorka Deníku N Petra Procházková sdělila, že hypersonická střela Orešnik se podle expertů přeceňuje. „Její kvality údajně nedosahují toho, co ruská propaganda tvrdí, protože střela je primárně určena pro jaderné nálože,“ řekla s tím, že v konvenční verzi je to spíše „strašák“ a psychologický tlak na Ukrajince.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil útok touto raketou v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech útoku prostřednictvím diplomatických kanálů informuje USA a Evropu. Ruské tvrzení, že šlo o odvetu za údajný ukrajinský útok na Putinovu rezidenci, označil za absurdní.

Evropě chybí vůle spojit se proti Rusku, zaznělo v Událostech, komentářích
Události, komentáře: Cesta k míru na Ukrajině

