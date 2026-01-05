Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka


Rusko v noci na pondělí zasáhlo soukromé zdravotnické zařízení v Kyjevě, zemřel v něm jeden člověk a další čtyři utrpěli zranění. Informuje o tom server Ukrajinska pravda. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko informoval, že zdravotnické zařízení v Obolonské čtvrti zasáhl ruský dron. Šestnáct z 23 pacientů soukromé kliniky záchranáři rozvezli do městských nemocnic. Další člověk zahynul při ruském útoku v Kyjevské oblasti.

O život v kyjevské soukromé klinice přišel 30letý muž, čtyři lidé jsou zranění, z toho dva těžce. U města Fastiv v Kyjevské oblasti zahynul při ruském útoku muž narozený v roce 1951, uvedl na telegramu šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk.

Při útoku bylo podle Kalašnyka poničeno několik domů včetně vícepodlažní obytné budovy. Bez dodávek elektřiny je město Slavutyč v Kyjevské oblasti nedaleko hranic s Běloruskem. Objekty kritické infrastruktury fungují díky záložním zdrojům, dodal.

Rusko podniklo také dronový a raketový útok na severoukrajinský Černihiv, odkud jsou podle RBK-Ukrajina hlášeny škody z komunálního podniku i soukromé firmy. Přímo zasažen byl soukromý obytný dům, který začal hořet. Poškozené jsou i další obytné domy. O případných obětech se zpráva nezmiňuje.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci proti Ukrajině odpálilo devět balistických raket Iskander-M a raket ze systémů S-300 a vyslalo nad její území 165 dronů. Protivzdušná obrana zneškodnila 137 nepřátelských bezpilotních letounů. Rakety a drony, které nezachytila, zasáhly deset míst. Dalších devět míst zasáhly trosky sestřelených objektů.

Ukrajinské drony nad Ruskem

Ruské ministerstvo obrany v pondělí ohlásilo, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila tři ukrajinské bezpilotní letouny, dva z nich nad Moskevskou oblastí. Celkový počet dronů vyslaných Ukrajinou Rusko nezveřejňuje.

Telegramový kanál Astra uvádí, že v noci se terčem útoku stal podnik Energija ve městě Jelec v západoruské Lipecké oblasti. Vyrábí baterie využívané v dronech i v další vojenské technice. Astra připomíná, že nejde o první útok na tento závod.

Rusko vede válku proti Ukrajině skoro čtyři roky, napadená země se brání se západní pomocí. Ačkoliv to Moskva popírá, útočí ruská armáda opakovaně na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Ukrajina v sousední zemi podniká údery, jejichž cílem je často ropná nebo vojenská infrastruktura. Kyjev uvádí, že se snaží snížit příjmy Ruska z prodeje ropy, z něhož invazi financuje.

