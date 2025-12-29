Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dle agentury Reuters označil v pondělí odpoledne tvrzení Moskvy o ukrajinském útoku na sídlo ruského vládce Vladimira Putina za lež. Moskva chce podle něj jen podkopat pokroky v jednání o ukončení ruské války a připravuje si půdu k útoku na budovy ukrajinské vlády v Kyjevě. O údajném útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti hovořil dlouholetý šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov relativně krátce poté, co na Floridě o mírovém plánu jednaly delegace Ukrajiny a USA.
Lavrov zároveň vzkázal, že Moskva „reviduje svou vyjednávací pozici“, a že útok nenechá bez odpovědi.
K „nevěnování příliš pozornosti panu Lavrovovi“ vyzval na začátku července v rozhovoru pro americkou stanici Fox News generální tajemník NATO Mark Rutte, podle kterého je Lavrov ministrem zahraničí „už od dob Ježíše Krista“ a „od té doby z jeho úst nevyšlo nic užitečného“. Lavrov se stal ruským ministrem zahraničí v roce 2004.
