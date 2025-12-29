Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj


Chystaný plán možného zastavení ruské války na Ukrajině podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu patnácti let. Zelenskyj amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na padesát let. Ukrajinský prezident také vyjádřil názor, že plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.

„Řekl jsem mu, že u nás už válka trvá téměř patnáct let. Proto bychom si velmi přáli, aby záruky byly delší. Řekl jsem mu, že bychom velmi rádi zvážili možnost třiceti, čtyřiceti, padesáti let. A to by pak bylo historické rozhodnutí prezidenta Trumpa,“ uvedl v on-line rozhovoru s novináři Zelenskyj. Šéf Bílého domu podle něj řekl, že o tom bude přemýšlet.

Ukrajinci by o finální mírové dohodě podle Zelenského měli hlasovat v referendu. Na to je podle něj potřeba nejméně šedesátidenní příměří, Rusko ale dává nyní jasně najevo, že klid zbraní nechce.

Zelenskyj také řekl, že ho Trump informoval o tom, že s ruským diktátorem Vladimirem Putinem hovořil o dvacetibodovém návrhu mírového plánu. Ukrajina je podle Zelenského připravena na jakýkoliv komunikační formát s Ruskem, jednání s Moskvou podle něj ale bude možné, až se Trump s evropskými lídry dohodne na mírovém plánu.

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Bílého domu Donald Trump

Jednání na Floridě

Ukrajinský a americký prezident spolu jednali v neděli v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Právě pevné bezpečnostní záruky považují Ukrajina i její evropští spojenci za klíčové.

Ukrajinský prezident uvedl, že Trump na schůzce silné bezpečnostní záruky z americké strany potvrdil. Věří, že by je USA i další partneři poskytli od momentu, kdy Ukrajina podepíše mírovou dohodu.

Zelenskyj dále řekl, že si Kyjev přeje, aby se v příštích dnech setkali bezpečnostní poradci Ukrajiny, Spojených států a evropských zemí. Pokračují podle něj také jednání o možné zóně volného obchodu v Donbasu, který si celý nárokuje Rusko. Diskutuje se i o poválečné obnově Ukrajiny, jejíž součástí by mohla být dohoda o volném obchodu se Spojenými státy.

Rusko považuje Ukrajinu za sféru svého vlivu a snaží se tamní dění dlouhodobě ovlivňovat ve svůj prospěch. Ukrajina vzdoruje ruské agresi od roku 2014 a plnohodnotné vojenské invazi svého souseda od února 2022. Boje si od té doby vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných, ruské síly zničily řadu ukrajinských měst a nyní okupují asi pětinu ukrajinského území.

V cestě k zastavení ruské války na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

V cestě k zastavení ruské války na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským o podmínkách možného zastavení ruské války proti Ukrajině nastal pokrok, uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Trump, Zelenskyj i francouzský prezident Emmanuel Macron zmínili posun v otázce bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Rusko čeká na telefonát z Bílého domu a stále mluví o dosažení svých cílů, které se rovnají zničení nezávislé Ukrajiny.
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Čína varovala spojence Tchaj-wanu před „vměšováním“. Tchajwanská prezidentská kancelář naopak vyzvala Čínu k „racionálnímu jednání, zdrženlivosti a okamžitému ukončení nezodpovědných provokací“. Tchajwanský premiér Čuo Žung-taj cvičení odsoudil a vyzval Peking k jeho ukončení.
Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

Chystaný plán možného zastavení ruské války na Ukrajině podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu patnácti let. Zelenskyj amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na padesát let. Ukrajinský prezident také vyjádřil názor, že plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.
V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát (IS) zemřeli v Turecku tři policisté a dalších devět jich bylo zraněno. Při operaci bylo také zabito šest podezřelých, oznámil dle agentur Reuters a Anadolu turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya.
„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

Na ostrově Chaj-nan už druhým týdnem funguje největší přístav volného obchodu v Číně. Původně turistická provincie se proměnila ve výrobní a logistickou základnu. Nulová cla a citelné daňové úlevy mají přilákat nové zahraniční investice. Komunistická vláda v Pekingu to prezentuje jako ukázku své podpory neomezeného byznysu. Zároveň ale zdůrazňuje, že nic nesmí ohrozit národní bezpečnost.
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

Nejméně třináct lidí zahynulo a dalších skoro sto utrpělo zranění při vykolejení vlaku v jihomexickém státě Oaxaca, informovala v noci na pondělí agentura AFP. Vlak, který jel mezi Mexickým zálivem a Tichým oceánem, přepravoval podle BBC 241 cestujících a devět členů posádky. Nehoda se stala mezi městy Chívela a Nizanda.
Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledků získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
