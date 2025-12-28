Zelenskyj se sejde s Trumpem, projednají americký plán na ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v neděli večer SEČ sejde se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. V jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě se budou snažit dosáhnout dohody na takzvaném americkém mírovém plánu, který by ukončil téměř čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Mluvčí Zelenského zároveň dle Reuters oznámil, že se oba politici během jednání telefonicky spojí s evropskými lídry.
Zelenskyj ještě před setkáním zdůraznil, že řadu diplomatických problémů mohou vyřešit spojenci napadené země. Je třeba docílit toho, aby Rusko pocítilo následky, uvedl. Moskva podle něj za poslední týden vyslala na sousední zemi přes dva tisíce dronů, osm set leteckých pum a téměř sto raket. Na takovou agresi by měli odpovídat nejen Ukrajinci, ale i zahraniční politici, dodal Zelenskyj.
„Stejně tak je důležité, aby fungovaly sankce proti Rusku a všechny formy politického tlaku za jeho agresi. Aby Ukrajina získávala rakety protivzdušné obrany a abychom finalizovali podobu kroků, které ukončí tuto válku a zaručí bezpečnost. Právě o těchto krocích dnes (v neděli) budeme mluvit s partnery,“ avizoval ukrajinský lídr.
Setkání prezidentů USA a Ukrajiny je známkou významného pokroku v rozhovorech, píše BBC. Trump dříve prohlásil, že se se Zelenským setká, pouze pokud bude mít pocit, že dohoda je blízko. Ukrajinský prezident zase řekl, že Trumpův plán byl schválen z „devadesáti procent“, ale nechtěl sdělit, zda se na setkání bude podepisovat dohoda.
Nedělní schůzka navazuje na dřívější víkendová jednání na Floridě mezi Trumpovým poradcem Stevem Witkoffem a zetěm Jaredem Kushnerem a hlavními vyjednavači Ruska i Ukrajiny. Je to poslední z dlouhé série jednání za poslední dva měsíce. Hlavním sporným bodem je mimo jiné požadavek Moskvy, aby v rámci jakékoli dohody kontrolovala celý Donbas, ač ho nyní reálně celý Rusko nedobylo.
