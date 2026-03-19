Exšéfa protiteroristického střediska, který rezignoval kvůli Íránu, vyšetřuje FBI

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřuje Joea Kenta, jehož rezignace na post šéfa Národního protiteroristického střediska (NCTC) na protest proti válce v Íránu tento týden rozezlila prezidenta USA Donalda Trumpa, napsal deník The New York Times (NYT). FBI začal Kenta vyšetřovat ještě před jeho odstoupením, a to kvůli možnému úniku utajovaných informací, sdělily NYT zasvěcené zdroje.
Kent se stal prvním vysoce postaveným členem Trumpovy administrativy, který ze svého úřadu odešel kvůli válce v Íránu. Své rozhodnutí v úterý odůvodnil tvrzením, že USA na islámskou republiku zaútočily kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA. Írán podle něj nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu. Trump přitom tvrdí opak a rozpoutání konfliktu takto odůvodňuje.
Konzervativní komentátor Tucker Carlson ve středu Kenta vyzpovídal ve svém populárním podcastu. Carlson loni vzbudil pozornost přátelským rozhovorem s otevřeným antisemitou a zastáncem nadřazenosti bílé rasy Nickem Fuentesem. Bývalý moderátor stanice Fox News Carlson je jedním z nejvýraznějších odpůrců války s Íránem a hlasitým kritikem Izraele.
Chvála Trumpa
Kent v Carlsonově podcastu chválil Trumpa za jeho předchozí agresi proti Íránu, včetně atentátu na velitele íránských revolučních gard Kásema Sulejmáního v roce 2020 či bombardování íránských jaderných zařízení minulé léto. Zároveň zopakoval svůj postoj, že před začátkem současné války neexistovaly důkazy o plánech Teheránu zaútočit na USA a že Washington do konfliktu zatáhli Izraelci. Vyzval šéfa Bílého domu, aby zabránil Jeruzalému podnikat údery na Írán a přestal dodávat obranné systémy, pokud tak spojenec neučiní.
Kentovi kritici nynějšího exšéfa NCTC podle NYT dlouhodobě obviňují z antisemitských a protiizraelských postojů. V řadách republikánů však jeho rezignace umocnila rozkol ohledně války v Íránu a vztahu USA s Jeruzalémem. Trump, který podle NYT citlivě vnímá pravicovou mediální sféru, prohlásil, že je dobře, že Kent odchází, „protože řekl, že Írán není hrozba.“
Bývalý šéf NCTC není běžným odpůrcem války, píše NYT. Dlouhodobě si libuje v konspiračních teoriích. Tvrdí například, že za organizací útoku Trumpových příznivců na Kapitol z 6. ledna 2021 mohli stát agenti FBI. Rovněž odmítá závěry vyšetřování, že se Rusko vměšovalo do prezidentských voleb v roce 2016.
S Carlsonem v podcastu oba propagovali nepodložené teorie o možnosti zapojení Izraele do pokusu o atentát na Trumpa v roce 2024 či do loňského zastřelení pravicového aktivisty Charlieho Kirka.