Exšéfa protiteroristického střediska, který rezignoval kvůli Íránu, vyšetřuje FBI


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřuje Joea Kenta, jehož rezignace na post šéfa Národního protiteroristického střediska (NCTC) na protest proti válce v Íránu tento týden rozezlila prezidenta USA Donalda Trumpa, napsal deník The New York Times (NYT). FBI začal Kenta vyšetřovat ještě před jeho odstoupením, a to kvůli možnému úniku utajovaných informací, sdělily NYT zasvěcené zdroje.

Kent se stal prvním vysoce postaveným členem Trumpovy administrativy, který ze svého úřadu odešel kvůli válce v Íránu. Své rozhodnutí v úterý odůvodnil tvrzením, že USA na islámskou republiku zaútočily kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA. Írán podle něj nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu. Trump přitom tvrdí opak a rozpoutání konfliktu takto odůvodňuje.

Konzervativní komentátor Tucker Carlson ve středu Kenta vyzpovídal ve svém populárním podcastu. Carlson loni vzbudil pozornost přátelským rozhovorem s otevřeným antisemitou a zastáncem nadřazenosti bílé rasy Nickem Fuentesem. Bývalý moderátor stanice Fox News Carlson je jedním z nejvýraznějších odpůrců války s Íránem a hlasitým kritikem Izraele.

Írán se nesnažil obnovit obohacování uranu, tvrdí šéfka tajných služeb USA
Šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová

Chvála Trumpa

Kent v Carlsonově podcastu chválil Trumpa za jeho předchozí agresi proti Íránu, včetně atentátu na velitele íránských revolučních gard Kásema Sulejmáního v roce 2020 či bombardování íránských jaderných zařízení minulé léto. Zároveň zopakoval svůj postoj, že před začátkem současné války neexistovaly důkazy o plánech Teheránu zaútočit na USA a že Washington do konfliktu zatáhli Izraelci. Vyzval šéfa Bílého domu, aby zabránil Jeruzalému podnikat údery na Írán a přestal dodávat obranné systémy, pokud tak spojenec neučiní.

Kentovi kritici nynějšího exšéfa NCTC podle NYT dlouhodobě obviňují z antisemitských a protiizraelských postojů. V řadách republikánů však jeho rezignace umocnila rozkol ohledně války v Íránu a vztahu USA s Jeruzalémem. Trump, který podle NYT citlivě vnímá pravicovou mediální sféru, prohlásil, že je dobře, že Kent odchází, „protože řekl, že Írán není hrozba.“

Bývalý šéf NCTC není běžným odpůrcem války, píše NYT. Dlouhodobě si libuje v konspiračních teoriích. Tvrdí například, že za organizací útoku Trumpových příznivců na Kapitol z 6. ledna 2021 mohli stát agenti FBI. Rovněž odmítá závěry vyšetřování, že se Rusko vměšovalo do prezidentských voleb v roce 2016.

S Carlsonem v podcastu oba propagovali nepodložené teorie o možnosti zapojení Izraele do pokusu o atentát na Trumpa v roce 2024 či do loňského zastřelení pravicového aktivisty Charlieho Kirka.

Joseph Kent, šéf amerického Národního protiteroristického střediska

Výběr redakce

Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

10:02AktualizovánoPrávě teď
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

před 11 mminutami
Marže čerpacích stanic se snižují, říká ministerstvo financí

14:45Aktualizovánopřed 12 mminutami
Ruský vojenský letoun narušil vzdušný prostor Estonska

před 1 hhodinou
Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

před 1 hhodinou
Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

před 1 hhodinou
Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

před 2 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

07:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

Na Slovensku začalo ve čtvrtek platit nařízení o omezení při prodeji nafty a o dvojích cenách tohoto paliva. Příslušné rozhodnutí kabinetu premiéra Roberta Fica (Smer) ze středy, které bude platit 30 dnů, bylo zveřejněno ve sbírce zákonů. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou zatím ale neplatí za naftu vyšší cenu než domácí motoristé. Mluvčí ministerstva financí Pavol Kirinovič totiž řekl, že vyhláška o stanovení ceny nafty pro vozidla z ciziny začne platit až v příštích dnech, konkrétně od pondělí.
10:02AktualizovánoPrávě teď

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna.
před 11 mminutami

před 44 mminutami

Ruský vojenský letoun narušil vzdušný prostor Estonska

Estonský vzdušný prostor ve středu narušil ruský vojenský letoun Suchoj Su-30. Ministerstvo zahraničí v Tallinnu si proto předvolalo ruského chargé d'affaires, aby mu předalo protestní nótu. S odvoláním na resorty zahraničí a obrany to uvedla estonská veřejnoprávní stanice ERR na svém webu. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
před 1 hhodinou

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

Blízkovýchodní konflikt eskaluje poté, co Izrael ve středu udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu. Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Země v regionu krok ostře kritizují. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA o úderu předem nevěděly. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ho označil za nepochopitelný a obává se růstu cen. Írán slíbil odvetu a zasáhl energetické zařízení v Kataru.
před 2 hhodinami

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
07:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Do ugandského národního parku se po dekádách vrátili nosorožci

Tento týden byli v národním parku Kidepo Valley na severovýchodě Ugandy vypuštěni do volné přírody dva bílí nosorožci jižní. Jsou prvními ze skupiny osmi jedinců, kteří se mají usadit v parku, kde byl poslední nosorožec zabit v roce 1983. Na jejich navrácení do místní přírody nyní částečně dohlíží Ugandský úřad pro ochranu divoké zvěře (UWA).
před 3 hhodinami
Načítání...