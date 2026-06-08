Nejen Řekové se ptají: Není Nolanova Odyssea málo řecká?


před 1 hhodinou|Zdroj: Greek City Times, Kathimerini, Ekkomed, Independent, Elle, Variety, The Hollywood Reporter, Popverse

„Let’s Go!“ volá Matt Damon coby Odysseus v jedné ze scén. Zatím jen v traileru, do kin se film Christophera Nolana podle Homérova eposu dostane až v červenci. Nicméně zmíněná věta je součástí kritických hlasů vůči Nolanovu přístupu ke starořecké klasice. Mnohé totiž udivuje, že v této adaptaci příběhu ithackého krále chybí řečtí herci i respekt k Homérově předloze.

Odysseem se před kamerou stala hollywoodská hvězda Matt Damon. Když promluvil v traileru, překvapil tím, jak moc zní „americky“ – stejně jako další postavy: Charlize Theronová coby nymfa Kalypsó nebo Robert Pattinson jako záporák Antinoos.

Kritikům nesedl například „typický americký herecký přízvuk“, který si ve filmu osvojili i britští účinkující. Ale třeba The Hollywood Reporter do jisté míry vítá, že se Nolan (sám Brit) nedržel hollywoodského klišé, že v historických příbězích zní britský přízvuk dostatečně „nadčasově“ – od Ben Hura po Hru o trůny. Jiní podotýkají, že pokud všechny postavy nevládnou homérskou řečtinou, je možná celkem jedno, jakou řečí mluví. Ovšem třeba Mel Gibson se nebál ve snímku Umučení Krista nechat dialogy v aramejštině, latině a hebrejštině, tedy autentických biblických jazycích.

V Odyssee některé ruší příliš moderní dialogy, vzdálené od Homérova eposu. Konkrétně slovo „daddy“ (taťka) nebo obrat „ufňukaný bastard“ či výzva „Let’s Go!“, s níž se Odysseus v originále vrhá do boje. Někteří se obávají, že tento styl vytrhává diváky z doby, v níž starořecký text vznikl, shrnul řecký deník Kathimerini. 

Nolan – kromě režiséra rovněž autor scénáře – časovou propast problematicky nevnímá. Z Homérových eposů vychází i současná komiksová kultura, namítl. Historicky nepotvrzeného autora označil za „Marvel (velké komiksové vydavatelství – pozn. redakce) své doby“ a také „něco jako George Lucase“. Starořecké báje, stejně jako komiksové příběhy, umožňují člověku uvěřit, že bohové mohou chodit mezi námi, míní Nolan. Navíc k příběhu, který „tak trochu“ zná ze školy téměř každý, hodlal přistoupit „s úplně novým úhlem pohledu“. 

Penelope černé pleti?

Vybral si k tomu herce první kategorie. Kromě už jmenovaných si sandály obuli také Anne Hathawayová v roli trpělivé Odysseovy manželky Penelope nebo Tom Holland, který se stal královým synem Telemachem.

Anne Hathawayová a Tom Holland ve filmu Odyssea
Zdroj: CinemArt

Rozruch zejména amerických konzervativních kruhů poměrně vzbudil výběr Lupity Nyong'o pro postavu krásné Heleny. Mexická herečka keňského původu na sebe upozornila hned svou první velkou (a oscarovou) rolí v dramatu o otrokářství 12 let v řetězech. V Nolanově filmu zároveň ztvární i Heleninu sestru Klytaiméstru. Nolan „chce ceny“, přidal se k negativním ohlasům na zvolené obsazení miliardář a podporovatel republikánského prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk.

„Plně podporuji Chrisův záměr i verzi tohoto příběhu. Herecké obsazení zastupuje celý svět,“ vzkázala Nyong'o v rozhovoru pro časopis Elle.

Řekům vadí jejich „neviditelnost“ pro filmaře

Hvězdný herecký ansámbl může přilákat diváky do kin, ale zároveň může vést k lhostejnosti vůči „integritě“ eposu coby základního pilíře západní literatury s hlubokými kořeny ve středomořské kultuře, přidala svůj pohled původem řecká novinářka Andriani Lamprinou z listu The Independent.

Považuje za „šokující“, že starořecký text neadaptuje pro film Řek ani v něm nehrají důležitější role řečtí herci či herci řeckého původu nebo alespoň pocházející ze středomořských zemí, jimiž Odysseus na své pouti prošel. Poznamenává, že do předloňské filmové verze slavného eposu sice italský režisér Uberto Pasolini obsadil Ralpha Fiennese a Juliette Binocheovou, nicméně konzultoval ledacos s řeckými producenty. 

Z filmu Odyssea (režie: Christopher Nolan)
Zdroj: CinemArt

Web řecké diaspory Greek City Times zveřejnil otevřený dopis adresovaný Nolanovi týkající se právě hereckého obsazení. „Chápeme ambice, které stojí za uvedením Odyssey na plátna kin v globálním měřítku,“ stojí v něm. Pokračuje ale žádostí, aby filmaři neopomíjeli to, co se při převyprávění řeckých příběhů často přehlíží – totiž to, že řecký lid „nezmizel po skončení věku mýtů“ a tamní kultura „neztuhla v mramoru“. Proto by současní Řekové, respektive řečtí Američané, ve filmech jako je Odyssea neměli zůstávat „neviditelní“. Že se tak děje ve filmu Odyssea, se zdá o to víc zarážející, že dnešní Hollywood dbá na rozmanitost a autenticitu, uvádí dokument.

Signatáři dopisu nicméně neupírají Nolanovi jakékoliv právo reinterpretovat klasický text a nedodržovat v hraném příběhu dokumentární historickou přesnost. Mýty se vykládají moderně, stejně jako třeba díla Williama Shakespeara, uznávají.  

Matt Damon jako Odysseus a Zendaya v roli bohyně Athény
Zdroj: CinemArt

Točilo se v Řecku i v Západní Sahaře

Nolan už dovedl na plátně vytvořit všelijaké světy – od Batmanova města Gothamu přes hlubiny galaxie i lidského podvědomí až po válečnou vřavu druhé světové války. Pro Odysseu částečně vybral autentické lokace. Natáčel v Řecku s podporou tamního filmového a audiovizuálního centra. To na svých oficiálních stránkách uvádí, že už od raných fází projektu poskytovalo „cenné informace, rady, vedení a pomoc“.

Další scény vznikaly například v písečných dunách sporného území Západní Sahary. Produkci tehdy bylo vyčítáno, že dostatečně nedomýšlí, jak přítomnost hollywoodského filmaře vyznívá na pozadí sporu. Ten pramení z územních nároků sousedního Maroka. 

„Nolan by byl zděšen, kdyby pochopil.“ Odyssea narazila v Západní Sahaře
Matt Damon jako Odysseus při natáčení filmu Odyssea v režii Christophera Nolana

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„Let’s Go!“ volá Matt Damon coby Odysseus v jedné ze scén. Zatím jen v traileru, do kin se film Christophera Nolana podle Homérova eposu dostane až v červenci. Nicméně zmíněná věta je součástí kritických hlasů vůči Nolanovu přístupu ke starořecké klasice. Mnohé totiž udivuje, že v této adaptaci příběhu ithackého krále chybí řečtí herci i respekt k Homérově předloze.
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