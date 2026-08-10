Cesta za světlem vede v Krumlově francouzskou krajinomalbou

Francouzská krajinomalba od poloviny devatenáctého století až do začátku století dvacátého je k vidění v kulturním centru Port 1560 v Českém Krumlově. Výstava Cesta za světlem představuje proměnu evropské krajinomalby od barbizonské školy přes impresionismus až po expresivnější umělecké směry. Součástí je také samostatná výstava obrazů českého malíře Antonína Chittussiho.
Francouzští malíři během století změnili způsob malování i pohled na krajinu. Od tradičního zobrazování přírody až k odvážným experimentům. „Na počátku byla ‚akademická‘ krajina taková romantizující. Vznikala v ateliérech na základě nějakých skic. Ale celé se to přelomilo do každodennosti. K tomu, co tehdejší člověk mohl potkávat,“ upřesnil kurátor Radek Wohlmuth.
Třeba Alfred Sisley zaznamenával okamžiky ve městě Port-Marly, kde dlouhodobě pobýval. „Znázorňuje město před povodní. Je to vzácný obraz. Město takto bylo zachyceno pouze asi šestkrát,“ upozorňuje kurátorka Petra Hledík Jechová na jedno takové dílo z výstavy.
Proměnlivá je také práce se světlem. I na ni se kurátoři soustředili. „Nejdřív je světlo jenom ‚závoj‘. Něco, co to celé spojuje dohromady. Ale po několika letech se stává samostatným tématem,“ popisuje Wohlmuth. „Například v díle Maurice de Vlamincka vidíme, že světlo vyzařuje z celého obrazu a barvy jsou velmi zářivé,“ doplnila konkrétní příklad jeho kolegyně.
Francouzští krajináři také výrazně ovlivnili české autory. Včetně Antonína Chittussiho, který ve Francii pobýval. Jak ukazují vystavené práce, zachytil třeba bretaňskou krajinu. „Je výjimečná v tom, že je na ní vidět podkresba tužkou. Nervní rukopis odpovídá tomu, že Chittusi maloval venku,“ dodává Wohlmuth k malbě.
Výstava končí dvěma obrazy z jižních Čech, které Chittusimu nahrazovaly to, co znal z Francie. Tedy otevřené prostory kolem Loiry a Seiny. Chitussi svou tvorbou ovlivnil další české umělce, například Antonína Slavíčka, a otevřel tak cestu k moderní plenérové malbě.