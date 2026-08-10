Náš další bláznivý nápad, říkají Waltari o death metalu s orchestrem

Na letošním festivalu Brutal Assault v Jaroměři zahráli také finští Waltari. Místním publikum si mohlo poslechnout jejich speciální koncertní program k desce Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C, který Waltari připravili v doprovodu symfonického orchestru.
Na zmíněném albu Waltari zkombinovali extrémní metal se symfonickým orchestrem a operním zpěvem. Vyšlo před třiceti lety a koncert na Brutal Assault byl připomínkou tohoto výročí. Finské hudebníky doprovodil Bohemian Symphony Orchestra Prague.
Baskytarista, klávesista a zpěvák severské formace Kärtsy Hatakka říká, že pro tento nápad si je získala dřívější podobná spolupráce na tomto festivalu. „Už dříve spolupracovali se symfonickými orchestry, takže šlo o velmi přirozenou volbu. Řešili jsme to dohromady už před mnoha lety a teď to do sebe všechno zapadlo.
Waltari nebyli první, kdo spojil tvrdou hudbu se symfonickým orchestrem, před nimi se do takové spolupráce pustili třeba Deep Purple, ale jako první se symfonickým zvukem propojili extrémní metal. „Když jsem v osmdesátých letech začal objevovat metal, napadlo mě, že by bylo fajn zkusit nahradit ten starý hard rock a heavy metal právě death metalem a dokázat, že od sebe nejsou tak vzdálené. Zvláště když jsme přidali trochu modernější hudbu a moderní klasické prvky jako Stravinského. Byl jsem překvapený, že to dopadlo dobře, protože šlo o jeden z dalších bláznivých nápadů naší kapely,“ vysvětluje Hatakka.
„Líbí se mi, že kombinuje tolik různých stylů, tolik vlivů. Nejprve tu máme plnohodnotnou klasickou symfonickou část, pak se najednou překlopí do death metalu, pak se vše spojí dohromady. Najednou slyšíme hip-hop nebo rap, dokonce techno. Tyto crossoverové věci mám moc ráda,“ oceňuje stylovou rozmanitost projektu Laura Ruusumaaová, která s Waltari vystupuje jako koncertní sólistka.
V Česku se Waltari cítí dobře
V Česku hráli Waltari už více než třicetkrát. „Poprvé jsme se tu zastavili v roce 1993 a pak už skoro každý rok,“ souhlasí Hatakka. „Možná jde o celkové rozpoložení. Lidé nás tu z nějakého důvodu prostě chtějí. Neptejte se mě, proč to tak je. Ale i my se tady cítíme dobře,“ dodává. V roce 2007 finská kapela vyrazila i na společné turné s Lenkou Dusilovou a skupinou Wohnout, na jejíž desku v této sestavě navíc nahráli skladbu Činely.
Na evropské metalové scéně se Waltari pohybují od konce osmdesátých let, debutovou dlouhohrající desku Monk Punk vydali v roce 1991, první velký úspěch ale zaznamenali až s následujícím albem Torcha!.