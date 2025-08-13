V josefovské pevnosti proběhl svátek všech metalových nadšenců – festival Brutal Assault. Letošní ročník byl už osmadvacátý a ujít si ho nenechalo více než dvacet tisíc hudebních fanoušků z celého světa. Mezi hlavní hvězdy patřili například francouzské hvězdy Gojira, průkopníci industrialu Ministry a Fear Factory, progresivci Mastodon, blackmetalisté Dimmu Borgir nebo třeba kultovní Mayhem.
Brutal Assault nalákal na Gojiru nebo Fear Factory
Festival Brutal Assault, který se každoročně koná v historické pevnosti Josefov na Náchodsku, patří k již tradičním zastávkám většiny příznivců tvrdé hudby, kteří se sem sjíždějí ze všech koutů světa. Na místě tak byli návštěvníci ze Spojených států, Mexika, Indie nebo i Kolumbie. Některým z nich trvala cesta i několik dní.
Láká je sem především unikátní propojení historického objektu z osmnáctého století s metalovým žánrem. Letošní ročník si pro návštěvníky bývalé vojenské pevnosti přichystal více než 150 kapel a interpretů jak zahraniční, tak i tuzemské scény, kteří se během pěti dnů vystřídali na celkem pěti pódiích.
Celou akci odstartovala pro nedočkavce úterní warm-up party v čele s tuzemskými Marked As An Enemy, FAÜST, See You In Hell, Cutterred Flesh či Panem Lynxem. „Takové přivítání jako od davu na Brutalu jsme ještě neměli. Mělo by být pro každého povinné se sem jet vyřádit, aby byl svět lepší místo,“ řekl k premiérové účasti hudebník Michal Skořepa, stojící za projektem, který letos získal Cenu Anděl v kategorii Objev roku za debutové album Kdo se bojí, musí do lesa. Ze zahraničí zavítali na otevíračku ještě norští doom metalisté Funeral, američtí Carnivore A.D. a kultovní Macabre.
Spousta balonků, krvavý déšť i pocta legendám
Mezi hvězdy prvního dne bezesporu patřili američtí progresivci Mastodon, ve svém setu neopomněli uctít památku nedávno zesnulého Ozzyho Osbournea, industrialisté Ministry, deathmetalisté Dying Fetus, řečtí Rotting Christ či projekt kytaristy Slayer Kerryho Kinga, který – ač sólo – nezapomněl ani na nejslavnější hity své domovské kapely jako Repentless, Disciple či Raining Blood.
Než se tak stalo, mohli si návštěvníci užít například vystoupení kapel Warbringer, thrown, Ne Obliviscaris, Rivers of Nihil, Fleshgood Apocalypse, Dark Angel, Dope nebo tuzemských vítězů loňského ročníku Ceny Anděl Exorcizphobia. Poprvé s novým frontmanem zahráli v pevnosti fanouškům japonští metalcoristé Crystal Lake, kteří den nato vypustili do světa i nový singl v podobě skladby Crossing Nails, jež je předzvěstí chystaného alba. Do Česka zavítali letos již podruhé, užít si je mohli tedy ti, kteří si nechali ujít jejich jarní koncert v pražském klubu Meet Factory, kam dorazili spolu s již zmiňovanými thrown v rámci společné tour.
„Evil disco“ okořeněné o spoustu rekvizit v podobě minibalonků, obřího maskota či surfingu v nafukovacím člunu nad hlavami návštěvníků si pak nachystali Static-X, kteří po smrti frontmana Waynea Statica a reunionu navštívili zdejší končiny taktéž podruhé. A stejně tak podruhé se na pódium vrátil i zpěvák Edsel Dope, skrývající se pod maskou Xera.
Druhý den patřila hlavní pódia především norským progresivcům Leprous, deathmetalovým matadorům Obituary či vystoupení projektu Bathory – Blood Fire Death, o něž se postarali členové Watain, Emperor, Mayhem či Enslave. Ten vznikl jako pocta Thomasi „Quorthonu“ Forsbergovi, od jehož odchodu letos uplynulo 21 let.
O největší show večera se pak postarala francouzská Gojira, jež zahajovala loňské olympijské hry v Paříži a jejíž vystoupení si nenechal ujít asi nejvyšší počet návštěvníků. Na jejím setlistu samozřejmě nesměla chybět ani již zmíněná zahajovací skladba Mea Culpa, obohacená o červené girlandy připomínající krvavou historii francouzské revoluce. Oko návštěvníků pak mohla potěšit i výstava děl bubeníka Maria Duplantiera. Ta si mohli zájemci dokonce vydražit ve speciální aukci. Její výtěžek poputuje na konto nadace Sea Shepherd, s níž kapela dlouhodobě spolupracuje především v rámci programu na ochranu mořských živočichů, zejména velryb, delfínů a žraloků.
Na menší stagi se pak objevili například Drowning Pool, The Kovenant, Furia nebo progresivní metalcoristé Between the Buried and Me, kteří se speciálním setem vystoupili i o den dříve. Další speciální set, tentokrát ke třicátému výročí alba Demanufacture, si pro fanoušky nachystali industriální Fear Factory s novým frontmanem Milo Silvestrem, který na postu vystřídal Burtona C. Bella. Jejich kytaristu a spoluzakladatele Dina Cazarese, stejně tak jako kapelu Drowning Pool, pro Českou televizi vyzpovídal i redaktor Petr Adámek.
Přes den se pak představili třeba Car Bomb, Nile, Kublai Khan TX, Suffocation, August Burns Red, Fit For A King nebo francouzští Landmvrks, kteří si na pódiu užili krušnější chvilky, když se nejprve zranil kytarista a poté při pádu i jejich frontman Florent Salfati. Ten se však rychle oklepal a nakonec vystoupení okořenil i sprejováním na plátno.
Již tradiční surfing na toikách, házení WC štětek či tanec mezi toaletními papíry si pak mohli lidé vyzkoušet při divoké show tuzemské kapely Gutalax. Zapojili se i dětští návštěvníci, kteří kromě programu Brutal Kids, jenž je každoročně pro nejmenší nachystán, mohli letos poprvé využít na festivalu i dětského tábora. V rámci něj si mohli například sjet vodu na raftech, najít ztracené trsátko nebo třeba navštívit muzeum magie.
Černý pátek, horká sobota
Páteční den opanovaly pódia skupiny Pyrexia, Within Destruction, Mnemic, Prong, Asphyx, Overkill, Grave, Garea, Obscure Sphinx, Tsjuder či Hellripper nebo tuzemské kapely Abbie Falls a Hentai Corporation. Čtveřici hlavních hvězd večera zastupovaly skupiny Paradise Lost, Mayhem, Dimmu Borgir a Cult of Luna.
Závěrečný den si před nástupem večerních headlinerů pro sebe uzmuly kapely Crypta, Khan, To The Grave, Benighted, Exhorder, Hanabie., Brujeria, Unleashed, Harakiri For The Sky, Kataklysm, Protector, Malevolent Creation nebo Atomic Rooster. Jelikož teploty mezi hradbami během sobotního dne začaly povážlivě stoupat, pomáhaly návštěvníky zchladit během koncertů i hasičské vozy.
Večer načali hardcoroví pionýři z NY City Agnostic Front, po nichž převzali štafetu progresivci od protinožců Karnivool následovaní švédskými kolegy Opeth. Závěr večera patřil jejich krajanům, melodikům Hallo Effect, tvořeným bývalými členy In Flames, a rouhačům Dark Funeral. Úplnou tečku za festivalem pak udělala skupina Hellbutcher, která tak zároveň skandinávský čtyřlístek uzavřela.
Osvěta, umění i strach v podzemí
Byť je festival Brutal Assault především o hudbě, ani letos nechyběl doprovodný program v podobě různých workshopů, přednášek či výstav. Jednou z nich byla i díla grafika, pedagoga a hudebníka Františka Štorma s názvem Endemic Monster, již zmiňovaná díla Maria Duplantiera nebo expozice Matěje „Zyklorda“ Bašty, který je mimo jiné autorem slavného Lemmyho oltáře nebo letošních designových vstupenek. Vyrobit si zájemci mohli i vlastní tričko. Mezi zajímavosti patřila i svatba přímo v prostorách hradeb.
Kdo se rád bojí, mohl zavítat do hororového kina nebo do podzemních prostor v rámci atrakce Pit of Doom. Přípravou tráví její představitelé prakticky celý rok, ať už jde o náročnou výrobu masek a kostýmů, nebo vylepšování příběhu o Mesu Betesh, který je pro strašidelnou pouť podzemím stěžejní. „Letos jsme tady již popáté. Je to krásné, ale zároveň dost náročné. Trávíme zde zhruba týden až devět dní a podílíme se i na stavbě a následné dekonstrukci,“ říká představitel Setha-Morghûla, samotného vládce pekel, Rob Raven.
„Nejkrásnější zážitek asi byl, když se mi fanoušci klaněli jako svému pánovi, protože představuji ďábla. Dokonce jsem dostal polibek od satanisty. Je to moc hezké,“ doplňuje se smíchem. „Vždy se těšíme na každý rok, protože jsme jedna velká metalová rodina. Letošek byl výjimečný i tím, že jsme navázali opětovnou spolupráci s pražským Fear Housem, se kterým to vlastně všechno začalo a vzniklo,“ uzavírá. Stejně tak ani letos nechyběl tradiční koutek post-apo konvoje nebo soutěž v konzumaci chilli s názvem Plechová huba. Návštěvníci mohli též využít možnosti prohlídky hradeb.
Letos se však festival zaměřil i na osvětová témata, jako například problematiku sexuálního obtěžování. „Není to příliš častá věc, přesto si myslíme, že je rozumné těm ‚potrefeným husám‘, těm lidem, říkat, že tohle nejsou naše pravidla a ať si to každý včas uvědomí,“ upřesňuje za pořadatele Tomáš Fiala. V rámci kampaně proto vyzvali nejen k aktivní pomoci, ale i netoleranci k nepřístojnému chování.
Třídění odpadu, které je pro účastníky již samozřejmostí, patří k ekologické udržitelnosti, kterou pořadatelé preferují. Její součástí jsou i Divokola Josefov, pomocí nichž se po areálu pohybují členové crew, která zajišťuje servis návštěvníkům. „Já si už Brutal bez kola ani neumím představit,“ říká jeden z jejích členů, známý pod přezdívkou Rambo. I přes pracovní vytížení si však i oni najdou chvilku na zábavu. Například na provozování takzvaného „cyclepitu“, tedy moshpitu na kole. Právě jeden z nich se před pár lety stal dokonce virálním hitem sociálních sítí. Organizace zajišťující servis kol pak pořádá i umělecké výstavy během roku, když pevnostní městečko utichne od festivalového ruchu a jeho obyvatelé se vrátí zpět k běžnému životu.