Třetí díl Avatara je v kinech, v plánu jsou další

před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Kina po světě i v Česku promítají film Avatar: Oheň a popel – další část jedné z nejdražších filmových sérií. Oscarový režisér James Cameron má v plánu další dvě pokračování, osud náročného projektu je ale nejistý.

Planeta Pandora. Nehostinný svět pro lidi, kteří se snaží vykořisťovat jeho faunu a floru. A učiněný ráj pro mimozemskou civilizaci Na'vi, která žije v harmonii s místní přírodou.

Avatar je především spektákl. První díl je dodnes nejvýdělečnějším filmem v historii. Druhý a třetí díl zase patří mezi nejdražší snímky vůbec. Jejich rozpočty se odhadují v přepočtu na asi osm miliard korun.

Avatar pokračuje ohněm a popelem
James Cameron a jeho manželka Suzy Amisová Cameronová na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel v Los Angeles

Velká část putuje do vizuálních efektů: snímání a skenování herců, virtuální kamera a dotváření počítačově generovaného prostředí. V Česku mezi nejúspěšnější v této disciplíně patří studio UPP. Má na kontě i nominaci na Oscara za film Na západní frontě klid.

„Věřím, že ta technologie pro tento žánr filmů může být i do budoucna částečně zajímavá, ale není to z mého pohledu úplně optimální cesta, jak vyrábět filmy. Ano, pro Jamese Camerona a pár vyvolených, ale kdo může takhle tvořit s touto technologií široce film?“ říká supervizor vizuálních efektů UPP Viktor Müller.

Dalším důležitým aspektem je, jak se takový film zaplatí? Sám tvůrce Avatara v posledních dnech projevil obavy o budoucnost franšízy. V plánu má ještě dvě pokračování. „Měli jsme asi dvacet stránek scénáře ke čtyřce a nevěděli jsme, jestli vůbec čtvrtý a pátý díl natočíme. Záleží, jak se nám teď bude dařit,“ říká režisér Cameron.

Teď už jsou oba scénáře hotové. Šance na jejich realizaci však nejistě visí v éteru. Podobně jako digitálně vytvořené skály na planetě Pandora.

