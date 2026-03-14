Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Čínská společnost ByteDance, která síť TikTok provozuje, podepsala dohodu o prodeji většinového podílu v amerických aktivitách letos v lednu, aby se vyhnula zákazu sítě v USA. Zdroje uvedly, že investoři, kteří většinový podíl převzali, již americkému ministerstvu financí zaplatili zhruba 2,5 miliardy dolarů (přibližně 52 miliard korun). Podle zdrojů by měly následovat další platby, díky kterým by se měla celková částka vyšplhat na deset miliard dolarů.

Nejmenovaní činitelé Trumpovy administrativy podle listu uvedli, že poplatek za zprostředkování je oprávněný vzhledem k prezidentově roli v jednáních o dohodě. Trump již dříve hovořil o tom, že USA za zprostředkování dohody získají „obrovský poplatek“, píše The Wall Street Journal.

Dohoda je důsledkem zákona, který v roce 2024 přijal americký Kongres kvůli obavám, že čínské vlastnictví aplikace TikTok by mohlo ohrožovat národní bezpečnost Spojených států. Podle tohoto zákona, který podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden, měla společnost ByteDance prodat aktiva TikToku ve Spojených státech do amerických rukou, jinak hrozil zákaz provozu aplikace v USA.

Aplikace TikTok se zaměřuje na sdílení krátkých videí. Ve Spojených státech tuto aplikaci používá zhruba 200 milionů lidí. Americké úřady se obávaly, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

před 4 hhodinami
USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

před 4 hhodinami
V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

12. 3. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper

před 6 hhodinami
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Český řidič autobusu dostal v Německu za nehodu se čtyřmi mrtvými podmínku

před 7 hhodinami
Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

před 8 hhodinami
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

před 9 hhodinami

Axios: Putin Trumpovi navrhnul přesun íránského uranu do Ruska, USA odmítly

Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
před 1 hhodinou

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Další dva civilisty zabily ruské útoky v Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců, a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
před 4 hhodinami

USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

Americké ministerstvo zahraničí nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny úřad za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
před 4 hhodinami

VideoPrezident Pavel v Pobaltí zavítal mezi české vojáky

Čeští vojáci zajišťují v Litvě a Lotyšsku od roku 2018 mimo jiné obranu východního křídla NATO a rozvoj mezinárodní spolupráce. V minulosti se podíleli na ochraně lotyšského nebe. Tento týden je během oficiální cesty Pobaltím navštívil prezident Petr Pavel. Význam misí v regionu roste, i kvůli rostoucím ruským provokacím. Podle Pavla si státy jako Lotyšsko nebo Litva uvědomují, jakým problémům čelí také proto, že sousedí s Ruskem a Běloruskem. Z tohoto důvodu zvyšují výdaje na obranu, Litva letos na skoro 5,5 procenta HDP. Prezident země Gitanas Nauseda sice kritizoval státy, které neplní závazky vůči NATO, ale právě čeští vojáci zlepšují podle Pavla vzájemné vztahy. „Jsme spolehlivým spojencem našich partnerů, kteří nás vnímají jako důvěryhodného spojence, který s nimi jde i do toho těžkého,“ uvedl český prezident. Aktuálně v regionu působí na 150 vojáků z tuzemska, na základně v litevské Rukle jich teď slouží pod německým velením kolem stovky, v Adaži v Lotyšsku kolem pěti desítek.
před 5 hhodinami

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
12. 3. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper

V nepálských volbách do dolní komory parlamentu podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých zemřelo sedm desítek lidí a které vedly k pádu tehdejší vlády.
před 6 hhodinami
