Trumpova vláda nezákonně zastavila zpracování žádostí migrantů, rozhodl soudce


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádostí o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí v pátek rozhodl federální soudce, píše agentura Reuters.

Imigrační služba USCIS, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, loni v listopadu zastavila žádosti přistěhovalců ze zemí, které americká vláda považuje za problematické. Učinila tak poté, co v blízkosti Bílého domu Afghánec, jenž během války v Afghánistánu spolupracoval s Američany, postřelil člena a členku Národní gardy. Gardistka zraněním podlehla.

Soudce John McConnell ve státě Rhode Island v pátek uvedl, že krok administrativy „uvrhl životy nesčetných přistěhovalců ve Spojených státech do právní nejistoty bez jasného konce“.

Šéfové amerických imigračních úřadů vypovídali před sněmovním výborem
Úřadující ředitel ICE Todd Lyons, šéf CBP Rodney Scott a ředitel USCIS Joseph Edlow

Zastavení rozhodování o žádostech ze strany USCIS podle soudce nelze přičítat žádnému pochybení ze strany žadatelů. Opatření vycházelo jen z toho, kde se žadatelé náhodou narodili, uvedl. USCIS tak podle soudce porušila americké zákony.

Opatření administrativy zasáhlo migranty z 39 zemí, na které se vztahují úplné či částečné zákazy cestování do USA. Trump je vysvětluje bezpečnostními důvody a potřebou prověrek jednotlivých osob.

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