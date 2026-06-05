Trumpova vláda nezákonně zastavila zpracování žádostí migrantů, rozhodl soudce

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádostí o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí v pátek rozhodl federální soudce, píše agentura Reuters.
Imigrační služba USCIS, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti, loni v listopadu zastavila žádosti přistěhovalců ze zemí, které americká vláda považuje za problematické. Učinila tak poté, co v blízkosti Bílého domu Afghánec, jenž během války v Afghánistánu spolupracoval s Američany, postřelil člena a členku Národní gardy. Gardistka zraněním podlehla.
Soudce John McConnell ve státě Rhode Island v pátek uvedl, že krok administrativy „uvrhl životy nesčetných přistěhovalců ve Spojených státech do právní nejistoty bez jasného konce“.
Zastavení rozhodování o žádostech ze strany USCIS podle soudce nelze přičítat žádnému pochybení ze strany žadatelů. Opatření vycházelo jen z toho, kde se žadatelé náhodou narodili, uvedl. USCIS tak podle soudce porušila americké zákony.
Opatření administrativy zasáhlo migranty z 39 zemí, na které se vztahují úplné či částečné zákazy cestování do USA. Trump je vysvětluje bezpečnostními důvody a potřebou prověrek jednotlivých osob.