Úřad uložil Turkovi za údajnou moštárnu pokuty za 200 tisíc korun, píší SZ

Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi Motoristů a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor Úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července, zjistily Seznam Zprávy. Turek na dotazy serveru, zda už pokuty zaplatil, nereagoval.
Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle dřívějších informací serveru vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web. U obou staveb Turek získal dodatečné stavební povolení. Tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Za porušení zákona ho ale čekalo přestupkové řízení.
Úřad za první stavbu, oficiálně označenou jako sadařský domek, uložil pokutu 80 tisíc korun. Za druhou, která podle serveru vypadá jako dvougaráž, přičemž Turek během stavby mluvil o moštárně, mu byl uložen správní trest 120 tisíc korun. Vyplývá to z dokumentů, které si vyžádaly Seznam Zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
„Obviněný prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že si byl vědom procesního pochybení spočívajícího v realizaci stavby bez příslušného povolení, avšak jednal v dobré víře, že předmětná stavba navazuje na historicky existující zahradní objekt, ke kterému byly v minulosti vydány souhlasy a stanoviska orgánů veřejné správy,“ stojí v odůvodnění sankce za první z nelegálních staveb.
U druhého objektu, který vyrostl v době, kdy už probíhalo řízení ohledně první černé stavby, byl úřad přísnější. V tomto případě přestupek proti stavebnímu zákonu úřad vyhodnotil jako úmyslný. Turek se loni před úřadem obhajoval tím, že stavět načerno začal kvůli obavám ze zdražování stavebního materiálu a práce řemeslníků. „Stavební úřad má za prokázané, že obviněný jednal minimálně ve formě nepřímého úmyslu, neboť si byl vědom, že realizuje stavbu bez předchozího povolení,“ píše se v rozhodnutí.
Vyměřené pokuty jsou podle serveru relativně mírné. Nyní platný stavební zákon umožňuje vyměřit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun. V případě, že by šlo o podnikatele či firmu, může být sankce až čtyři miliony.