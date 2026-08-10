Kontrola na Úřadu práce zjistila nedostatky v účetnictví za 5,6 miliardy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) během kontroly účetnictví Úřadu práce ČR (ÚP ČR) zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu 5,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že kontrola začala již loni, mohl úřad chyby a zjištěné nedostatky průběžně opravovat. Chyby za 3,5 miliardy korun úřad práce opravil, neopravené nesprávnosti za zhruba dvě miliardy korun nebyly podle NKÚ z hlediska účetní závěrky významné. V pondělí o tom informoval NKÚ.
Kontroloři zjistili nedostatky ve vnitřním kontrolním systému, hlavně pokud jde o účetnictví a hospodaření s majetkem státu. Úřad práce během kontroly odstranil pouze část z nich tím, že zavedl nový systém vykazování peněz z rozpočtu EU. NKÚ zjistil i nedostatky v evidenci a kontrolách softwaru a softwarových licencí. „Vnitřní kontrolní systém proto nelze považovat za plně účinný,“ stojí v tiskové zprávě NKÚ.
Kontrola se také zaměřila na plnění opatření přijatých po předchozí kontrole z roku 2014 a zjistila, že čtyři z devatenácti opatření neuskutečnil Úřad práce správně. Tři z nich během kontroly dodatečně napravil. Jedno, které se týkalo dlouhodobého nehmotného majetku, zůstalo nesplněno.
„Důsledná realizace všech opatření již v roce 2015 přitom mohla předejít účetním opravám ve výši 292,3 milionu korun, které ÚP ČR provedl až v roce 2025,“ konstatoval NKÚ.