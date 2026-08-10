Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí přes sto obětí

Počet obětí zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, zraněných je 87 a zřítilo se 61 budov, uvedl večer SELČ prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, uvedla agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Epicentrum mělo v departementu Chocó.
V departementu Valle del Cauca zahynulo podle dřívějších informací nejméně 27 lidí a v departementu Risaralda, kde leží silně zasažené město Manizales, přinejmenším čtyřicet. Další oběti jsou hlášeny z departementu Chocó. Dřívější bilance z odpoledne SELČ uváděla celkově dvě desítky mrtvých, následně počet obětí úřady zvýšily na necelou padesátku.
Ve dvoumilionovém městě Cali v departementu Valle del Cauca se podle starosty zřítilo nejméně 25 budov, přičemž v sutinách je uvězněn neznámý počet lidí. Dosud se z trosek podařilo vyprostit jednu starší ženu a mladou dívku.
Zemětřesení postihlo Kolumbii v pondělí ráno v 7:34 místního času (14:34 SELČ), epicentrum mělo v obci San José del Palmar v departementu Chocó, který leží u hranic s Panamou. Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně.
„Právě jsme zažili silné zemětřesení v departementu Chocó. Máme obavy z následných otřesů. (...) V hlavním městě (departementu Chocó, pozn. red.) Quibdó došlo ke zraněním a byly značně poškozeny budovy,“ uvedla dříve guvernérka Nubia Carolina Córdoba-Curi na síti X. Quibdó má asi 150 tisíc obyvatel.
V téměř půlmilionovém Manizalesu se podle Reuters zřítila jedna z věží novogotické katedrály. Server tamního rozhlasu Caracol také informoval o zřícení části budovy kliniky ve městě Pereira, které má na půl milionu obyvatel a leží v departementu Risaralda.
Španělský deník El País zveřejnil záběry, které zachycují zřícení jedné z budov či poškozenou katedrálu.
USA i EU jsou připraveny pomoci
Nový kolumbijský prezident de la Espriella, který se ujal úřadu v pátek, na síti X už odpoledne SELČ napsal, že je na cestě do Bogoty, odkud bude osobně řídit opatření na pomoc zasaženým oblastem. „Nejste sami. Máte prezidenta, kterému na jeho lidu velice záleží,“ vzkázal občanům.
„Administrativa (prezidenta USA Donalda, pozn. red.) Trumpa pečlivě sleduje rozsáhlé zemětřesení, které zasáhlo Kolumbii, a je připravena podpořit kolumbijský lid a prezidenta de la Espriellu,“ uvedl na X šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Připravena pomoci je také Evropská unie, sdělila na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Již jsme mobilizovali naši satelitní službu Copernicus, abychom pomohli se záchrannými operacemi,“ napsala.
Otřesy byly v pondělí cítit i ve Venezuele, kterou v červnu zasáhlo zemětřesení, jež si vyžádalo přes šest tisíc obětí.