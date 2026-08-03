Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajinská státní záchranná služba (SES) oznámila, že 2. srpna dorazil smíšený tým ukrajinských záchranářů do francouzského departementu Gironde, kde posoudil situaci v místě rozsáhlých lesních požárů. Zástupce hasičského a záchranného sboru departementu Gironde Aurélien Pétit uvedl, že odborníci z Ukrajiny budou vzhledem ke svým jedinečným zkušenostem s hašením rozsáhlých požárů působit v nejnáročnější oblasti.

Dne 2. srpna se uskutečnilo pracovní setkání ukrajinského týmu s vedením hasičského a záchranného sboru francouzského departementu Gironde a se zástupci Koordinačního centra pro reakci na mimořádné události Evropské unie (ERCC). Setkání se zúčastnil Aurélien Pétit, zástupce vedoucího příslušného departementálního sboru v Gironde, a pracovnice ERCC ve Francii Éléonore Colinová a Claire Kowaleská.

Aurélien Pétit poznamenal, že ukrajinští hasiči budou zasahovat v nejnáročnějším úseku, protože jejich praktické zkušenosti s hašením rozsáhlých požárů jsou jedinečné a mezinárodní partneři je velmi oceňují.

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Požár ve francouzském departementu Gironde

Zástupkyně ERCC vyjádřila ukrajinským záchranářům vděčnost za jejich ochotu pomoci Francii v tomto obtížném období. Zdůraznila, že pozorně sleduje vývoj situace na Ukrajině a velmi oceňuje přínos pracovníků ukrajinských záchranných služeb, kteří i přes válku ve své vlastní zemi nadále podporují mezinárodní humanitární mise.

Podle Pétita zůstává jednou z hlavních priorit zabránit šíření požáru směrem k městu Bordeaux, v jehož blízkosti se nachází řada objektů kritické infrastruktury. Požár se přiblížil přibližně na deset kilometrů k letišti a již zuří jen několik kilometrů od některých obcí.

Ukrajina má největší mezinárodní tým ze všech zapojených zahraničních záchranářů. Kromě nich se k hašení požárů připojilo přibližně 250 odborníků z Německa, Portugalska, Slovinska a Česka.

Ukrajinský tým vyrazil do oblasti postižené rozsáhlým lesním požárem ihned po skončení schůzky.

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Dne 25. července vyšlo najevo, že kvůli nekontrolovaným lesním požárům ve středním Španělsku a jihozápadní Francii byly tisíce lidí nuceny opustit své domovy. Úřady obou zemí vyzvaly Evropskou komisi, aby aktivovala mechanismus civilní ochrany EU. Dne 27. července Unie vyslala letadla, vrtulníky a hasičské jednotky do Francie a Španělska.

Dne 31. července Ukrajina vyslala smíšený tým složený ze sedmdesáti záchranářů a patnácti specializovaných vozidel, aby pomohl uhasit požár. Den předtím se ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj setkal on-line se svým francouzským protějškem Laurentem Nunezem, s nímž projednal podrobnosti práce ukrajinského týmu.

Vyhivskyj rovněž uvedl, že v případě potřeby je Kyjev připraven vyslat do Francie letadla Státní záchranné služby, aby pomohla při hašení požárů. Podle ministra mají ukrajinští záchranáři zkušenosti s působením v mimořádně náročných podmínkách, zejména při řešení následků ruských útoků, rozsáhlých požárů a pátracích a záchranných operací.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala na X, že se Ukrajina poprvé zapojila jako poskytovatel pomoci v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie, který je popisován jako největší systém na světě pro koordinované poskytování mezinárodní pomoci v nouzových situacích.

Nejzávažnější situace v souvislosti s lesními požáry nastala v jihozápadní Francii, zejména v departementu Gironde. Požár zachvátil přibližně 42 tisíc hektarů a zničil nejméně 250 budov. Vzhledem k ohrožení obytných oblastí bylo více než 250 tisíc lidí nuceno opustit své domovy. Francie nasadila k hašení požáru tisíce záchranářů, vojenského personálu a letadel.

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Co je známo o požárech a suchu v Evropě

Od začátku července rozsáhlé lesní požáry zachvátily jižní a západní Evropu. Nejvíce postiženy byly Francie a Španělsko, kde se požáry rychle šířily v důsledku dlouhotrvajícího vedra, sucha a silného větru. Z ohrožených oblastí bylo evakuováno přes 325 tisíc lidí a k hašení požárů byly nasazeny tisíce záchranářů a mezinárodní pomoc.

Podle dat Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) plameny ke konci července ve Francii od začátku roku spálily přibližně 115 tisíc hektarů půdy a ve Španělsku k 22. červenci téměř 120 tisíc hektarů. Španělský premiér Pedro Sánchez mezitím uvedl, že celková plocha spálené půdy v zemi přesáhla 150 tisíc hektarů. To je přibližně šestkrát více než za stejné období loňského roku.

Současné požáry ve Francii narušily dopravní spojení i provoz turistických zařízení. Závěrečná etapa Tour de France musela být zkrácena, protože záchranné složky byly přesunuty k hašení požárů.

Vědci spojují nárůst rozsahu lesních požárů se změnou klimatu. Podle Evropského lesnického institutu a Světové zdravotnické organizace vedou vyšší teploty a častější vlny veder k tomu, že k požárům dochází častěji a šíří se rychleji. Zároveň odborníci v článku stanice al-Džazíra poukazují na to, že rozsah těchto katastrof ovlivňují také stav lesů, územní rozvoj, nedostatečná připravenost místních komunit a nedostatek preventivních opatření. V důsledku toho stále více zemí přehodnocuje své přístupy k prevenci těchto požárů.

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Článek napsal Danylo Ostroverchov-Novytskyj, poprvé byl publikován 3. srpna 2026 04:44 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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