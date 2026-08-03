Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinská státní záchranná služba (SES) oznámila, že 2. srpna dorazil smíšený tým ukrajinských záchranářů do francouzského departementu Gironde, kde posoudil situaci v místě rozsáhlých lesních požárů. Zástupce hasičského a záchranného sboru departementu Gironde Aurélien Pétit uvedl, že odborníci z Ukrajiny budou vzhledem ke svým jedinečným zkušenostem s hašením rozsáhlých požárů působit v nejnáročnější oblasti.
Dne 2. srpna se uskutečnilo pracovní setkání ukrajinského týmu s vedením hasičského a záchranného sboru francouzského departementu Gironde a se zástupci Koordinačního centra pro reakci na mimořádné události Evropské unie (ERCC). Setkání se zúčastnil Aurélien Pétit, zástupce vedoucího příslušného departementálního sboru v Gironde, a pracovnice ERCC ve Francii Éléonore Colinová a Claire Kowaleská.
Aurélien Pétit poznamenal, že ukrajinští hasiči budou zasahovat v nejnáročnějším úseku, protože jejich praktické zkušenosti s hašením rozsáhlých požárů jsou jedinečné a mezinárodní partneři je velmi oceňují.
Zástupkyně ERCC vyjádřila ukrajinským záchranářům vděčnost za jejich ochotu pomoci Francii v tomto obtížném období. Zdůraznila, že pozorně sleduje vývoj situace na Ukrajině a velmi oceňuje přínos pracovníků ukrajinských záchranných služeb, kteří i přes válku ve své vlastní zemi nadále podporují mezinárodní humanitární mise.
Podle Pétita zůstává jednou z hlavních priorit zabránit šíření požáru směrem k městu Bordeaux, v jehož blízkosti se nachází řada objektů kritické infrastruktury. Požár se přiblížil přibližně na deset kilometrů k letišti a již zuří jen několik kilometrů od některých obcí.
Ukrajina má největší mezinárodní tým ze všech zapojených zahraničních záchranářů. Kromě nich se k hašení požárů připojilo přibližně 250 odborníků z Německa, Portugalska, Slovinska a Česka.
Ukrajinský tým vyrazil do oblasti postižené rozsáhlým lesním požárem ihned po skončení schůzky.
Dne 25. července vyšlo najevo, že kvůli nekontrolovaným lesním požárům ve středním Španělsku a jihozápadní Francii byly tisíce lidí nuceny opustit své domovy. Úřady obou zemí vyzvaly Evropskou komisi, aby aktivovala mechanismus civilní ochrany EU. Dne 27. července Unie vyslala letadla, vrtulníky a hasičské jednotky do Francie a Španělska.
Dne 31. července Ukrajina vyslala smíšený tým složený ze sedmdesáti záchranářů a patnácti specializovaných vozidel, aby pomohl uhasit požár. Den předtím se ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj setkal on-line se svým francouzským protějškem Laurentem Nunezem, s nímž projednal podrobnosti práce ukrajinského týmu.
Vyhivskyj rovněž uvedl, že v případě potřeby je Kyjev připraven vyslat do Francie letadla Státní záchranné služby, aby pomohla při hašení požárů. Podle ministra mají ukrajinští záchranáři zkušenosti s působením v mimořádně náročných podmínkách, zejména při řešení následků ruských útoků, rozsáhlých požárů a pátracích a záchranných operací.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala na X, že se Ukrajina poprvé zapojila jako poskytovatel pomoci v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie, který je popisován jako největší systém na světě pro koordinované poskytování mezinárodní pomoci v nouzových situacích.
Nejzávažnější situace v souvislosti s lesními požáry nastala v jihozápadní Francii, zejména v departementu Gironde. Požár zachvátil přibližně 42 tisíc hektarů a zničil nejméně 250 budov. Vzhledem k ohrožení obytných oblastí bylo více než 250 tisíc lidí nuceno opustit své domovy. Francie nasadila k hašení požáru tisíce záchranářů, vojenského personálu a letadel.
Co je známo o požárech a suchu v Evropě
Od začátku července rozsáhlé lesní požáry zachvátily jižní a západní Evropu. Nejvíce postiženy byly Francie a Španělsko, kde se požáry rychle šířily v důsledku dlouhotrvajícího vedra, sucha a silného větru. Z ohrožených oblastí bylo evakuováno přes 325 tisíc lidí a k hašení požárů byly nasazeny tisíce záchranářů a mezinárodní pomoc.
Podle dat Evropského informačního systému o lesních požárech (EFFIS) plameny ke konci července ve Francii od začátku roku spálily přibližně 115 tisíc hektarů půdy a ve Španělsku k 22. červenci téměř 120 tisíc hektarů. Španělský premiér Pedro Sánchez mezitím uvedl, že celková plocha spálené půdy v zemi přesáhla 150 tisíc hektarů. To je přibližně šestkrát více než za stejné období loňského roku.
Současné požáry ve Francii narušily dopravní spojení i provoz turistických zařízení. Závěrečná etapa Tour de France musela být zkrácena, protože záchranné složky byly přesunuty k hašení požárů.
Vědci spojují nárůst rozsahu lesních požárů se změnou klimatu. Podle Evropského lesnického institutu a Světové zdravotnické organizace vedou vyšší teploty a častější vlny veder k tomu, že k požárům dochází častěji a šíří se rychleji. Zároveň odborníci v článku stanice al-Džazíra poukazují na to, že rozsah těchto katastrof ovlivňují také stav lesů, územní rozvoj, nedostatečná připravenost místních komunit a nedostatek preventivních opatření. V důsledku toho stále více zemí přehodnocuje své přístupy k prevenci těchto požárů.
Článek napsal Danylo Ostroverchov-Novytskyj, poprvé byl publikován 3. srpna 2026 04:44 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.