Požáry u Bordeaux se v noci nešířily, situaci ale může zhoršit vedro a vítr

Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na středu nešířily, boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách ztížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat čtyřicet stupňů Celsia, píší agentury Reuters a AFP. Požár v departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. V madridském regionu se do svých domovů mohlo po několikadenní evakuaci vrátit 24 tisíc osob.
„Noc byla klidná,“ napsala na síti X ve středu ráno prefektka zasaženého departementu Sophie Brocasová. Šíření požáru se podle ní podařilo zabránit, když se v noci hasičům podařilo uhasit plameny, které opětovně vzplály na několika místech. Zasažená plocha se tak přes noc nezvětšila, prohlásila prefektka. Zároveň informovala, že počet zraněných hasičů se zvýšil na 126, což je o šestnáct více, než uváděla úterní bilance.
Po týdenním boji s ohněm se nasazeným francouzským hasičům, které podporují také evropské jednotky včetně českých a slovenských, podařilo zamezit šíření ohně. Již čtvrtá vlna veder ve Francii za toto léto však v nadcházejících hodinách přinese ještě nestabilnější podmínky.
Podle francouzské meteorologické služby Météo-France by středeční teploty v zasažené oblasti měly dosáhnout až 42 stupňů Celsia. Rozdmýchat plameny může také suchý vítr, který má s postupujícím dnem sílit. Brocasová v příspěvku označila předpověď za nepříznivou. Připomněla, že v departementu bude od středečního poledne platit oranžová, tedy druhá nejvyšší výstraha před vedry.
Evakuace a dopravní omezení
V úterý hasiči zasahovali u čtrnácti případů opětovného vzplanutí požáru, informovala na konci dne Brocasová. Požár spálil zejména borovicové lesy, které hoří snadněji kvůli velmi suché vegetaci a půdě v Evropě. Sucho ještě umocňují klimatické změny a nedávné vlny veder.
V platnosti zůstávají dopravní omezení včetně uzávěry dálnice A63 mezi Bordeaux a Bayonne a také přerušení většiny vlakových spojů mířících z Bordeaux na jih. V úterý vyhlásily úřady evakuaci přibližně čtyř tisíc osob z turistických středisek v Lacanau severně od požáru. Naproti tomu 57 tisíc obyvatel tří obcí poblíž Bordeaux, jejichž evakuaci nařídily úřady v noci na sobotu, se může vrátit do svých domovů.
Celkem bylo od začátku roku 2026 ve Francii lesními požáry spáleno přes 116 tisíc hektarů půdy, což je o něco více než rozloha průměrného českého okresu. Podle premiéra Sébastiena Lecornua jde o nový rekord, který překonal rozsah požárů z roku 2022. Požáry zasáhly také jihovýchod Francie. Požár v departementu Var, který spálil přibližně 4500 hektarů, se podle úřadů podařilo dostat pod kontrolu.
Návrat evakuovaných kvůli požáru u Madridu
Do svých domovů se mohlo po několikadenní evakuaci kvůli požárům vrátit v madridském regionu 24 tisíc osob, uvedl v noci na středu delegát španělské vlády Francisco Martín Aguirre. U dalších dvaceti tisíc pak přestalo platit omezení pohybu. Boj s požáry v okolí hlavního města ale pokračuje, píše AFP. Celkem kvůli nejrozsáhlejšímu požáru v moderní historii Španělska úřady v uplynulých dnech nechaly evakuovat na šedesát tisíc lidí.
Záchranné složky ve středu ráno oznámily, že v noci nezaznamenaly opětovné vzplanutí požáru. Očekává se však nová vlna veder, v níž mohou už ve středu odpoledne teploty dosáhnout až 37 stupňů Celsia. Rozsáhlé požáry spálily v oblasti 77 tisíc hektarů.
Do svých obydlí se ve středu ráno mohli vrátit také obyvatelé obce Aldea del Fresno. Ovzduší však bylo podle reportérky AFP stále zahalené kouřem a na místě byl cítit silný zápach spáleniny.
Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Okno příznivých meteorologických podmínek pro zvládnutí požáru však podle AFP již pominulo. Po dvou poměrně příznivých dnech se opět očekává nárůst teplot a nárazy větru, které by mohly zkomplikovat práci hasičů na místě.
Podle ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasky spálily požáry od začátku tohoto roku ve Španělsku již 175 tisíc hektarů. Zatímco při požárech v okolí Madridu nikdo nezemřel, ve Valencii na východě země zahynul jeden člověk. Na začátku července se na jihu země v Andalusii odehrál nejtragičtější požár za více než dvacet let, který si vyžádal čtrnáct obětí.