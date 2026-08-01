USA a Izrael chystají tvrdý úder na Írán, uvádí americké zdroje

Spojené státy a Izrael plánují jednu z dosud nejtvrdších bombardovacích kampaní proti Íránu. Cílem má být íránská energetická infrastruktura, jak podle zpravodajského webu CBS News uvedlo několik amerických zdrojů. Informaci také v noci na sobotu potvrdil server CNN s odvoláním na dva americké představitele obeznámené s těmito plány. Údery by se mohly odehrát v průběhu celého víkendu.
Írán potenciální útoky považuje za bezohledné a je připraven reagovat, uvedl podle agentury Tasním íránský bezpečnostní představitel. Dodal, že Írán připravil podrobný plán reakce pro případ útoku, který zahrnuje údery na klíčovou izraelskou infrastrukturu i na americké cíle na území Izraele.
Podle několika amerických zdrojů Izrael koordinuje akci se Spojenými státy. Zatím však nebyl vydán konečný rozkaz. Plán vojenského úderu zazněl během páteční schůze kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Camp Davidu, uvedl CBS News.
„Udeříme na ně velmi tvrdě. V určitém okamžiku řeknou: ‚Už to prostě nemůžeme dál snášet,‘“ řekl podle CBS News Trump. „Myslím, že prostě chceme vyhrát,“ řekl novinářům, když byl dotázán na obnovení diplomatických jednání.
Operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím
„Jak dnes prezident Trump řekl na zasedání vlády, Spojené státy zvítězí a za jeho vlády Írán jadernou zbraň nezíská,“ uvedla podle CBS News tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Společná operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím, které přerušil po uzavření příměří zprostředkovaného Spojenými státy v červnu. Írán od obnovení amerických vojenských operací na začátku července na Izrael nezaútočil.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán na to odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace a znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, jakož i dosáhnout dohody o ukončení války do šedesáti dnů. Tři týdny po podpisu však americký prezident Donald Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery.