Policie zadržela zaměstnance ČNB, který údajně z banky ukradl desítky milionů

Policie zadržela zaměstnance České národní banky (ČNB), který podle kriminalistů kradl z banky peníze, a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na policejním webu o tom v pátek informoval mluvčí Pavel Šváb. Zadržený muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit, sdělil ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas.
Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance ČNB upozornil policii zhruba před dvěma měsíci Finanční analytický úřad. „Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky,“ popsal policejní mluvčí.
ČNB uvedla, že případ nemá dopad na její běžné fungování, ani plnění zákonných úkolů. „Česká národní banka současně přijala opatření k ochraně majetku. Bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu, jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů,“ uvedl Holas.
Policisté zadrželi muže ve čtvrtek. Provedli mimo jiné jednu domovní prohlídku a tři prohlídky nebytových prostor. „Kriminalisté i nadále pracují na zajištění zcizených financí,“ upřesnil Šváb.
Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Stíhán je za krádež. S policií spolupracuje. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. Vyšetřovatel bude pro obviněného muže navrhovat vazbu.
ČNB je zřízena ústavou. Jejím úkolem je pečovat o cenovou stabilitu, o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému. Vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh.