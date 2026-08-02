U ženy, která přicestovala z Ugandy, se nebezpečná nákaza neprokázala


2. 8. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: ČTK

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí včetně eboly.

„Pacientka zůstává nadále v péči lékařů Fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu,“ uvedl na sociální síti X ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O dalším léčebném postupu bude podle resortu rozhodnuto na základě výsledků jejích laboratorních testů.

Podle redaktorky ČT24 Adély Šponerové horečka u pacientky trvá. „Znamená to, že může mít nějakou infekci,“ řekla.

Pravděpodobnost nákazy byla podle epidemiologického šetření nízká. Žena se podle sobotního vyjádření ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma pohybovala v Ugandě zhruba 700 kilometrů od ohniska eboly v Demokratické republice Kongo.

Žena podle něj pobývala v Ugandě zhruba dva týdny na zájezdu organizovaném cestování kanceláří, nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července, o tři dny později kontaktovala infekční kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, odkud byla převezena na Bulovku.

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Podle Fošuma dotyčná zareagovala ukázkově, před cestou do nemocnice tam zavolala, popsala příznaky i cestovatelskou anamnézu, takže se na kontakt s ní personál mohl připravit v ochranných oblecích. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola, virus Marburg nebo další tropické krvácivé horečky. Na škálu těchto chorob berlínská laboratoř vzorek testovala.

Epidemie eboly v Africe

Uganda se spolu se sousedním Kongem potýkala v posledních měsících s epidemií eboly. V úterý ale tato africká země oznámila, že po 42 dnech od posledního případu skončila. Nakazilo se tam dvacet lidí, dva z nich zemřeli. Většina pocházela ze sousedního Konga, kde dosud podle místních úřadů počet případů překročil 3500, přičemž 1556 z nich skončilo úmrtím pacienta.

V Kongu pobýval i americký lékař, který byl na Bulovce kvůli podezření na ebolu preventivně izolovaný letos na přelomu května a června. Při své práci byl v kontaktu s nakaženými, nemoc se ale u něj neprojevila.

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