Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje zcela odstaví jadernou elektrárnu Paks


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Maďarsko v neděli poprvé od zahájení provozu elektrárny zcela odstaví jadernou elektrárnu Paks. V sobotu pozdě večer to oznámil premiér Péter Magyar, podle něhož je důvodem další pokles hladiny Dunaje. Země připravuje úsporná opatření, pomoc jí nabídlo Slovensko.

Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje podle médií stojí kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Elektrárna Paks čerpá z řeky vodu potřebnou k chlazení svých bloků.

Kvůli pokračujícímu poklesu hladiny řeky tak bude elektrárna poprvé za 44 let zcela odstavena, oznámil Magyar. První blok elektrárny začal dodávat elektřinu do sítě na konci roku 1982.

Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina Dunaje bude v příštích dnech dále klesat. Podle dřívějšího Magyarova vyjádření má být výroba v elektrárně, která za běžných okolností pokrývá přibližně polovinu maďarské spotřeby elektřiny, obnovena až po opětovném vzestupu hladiny. Ten se v nejbližších týdnech neočekává.

Maďarsko se chystá na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny
Jaderná elektrárna Paks

Výpadek má kompenzovat dovoz elektřiny

Magyar již dříve vyzval velké podniky k úsporám elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy MAVIR bude podle agentury Reuters moci nařídit povinné snížení spotřeby a v případě potřeby některé velké odběratele dočasně odpojit od sítě.

Výpadek domácí výroby může země podle Magyara kompenzovat dovozem elektřiny. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v sobotu uvedl, že Bratislava je připravena Maďarsku v „bezprecedentní energetické krizi“ pomoci.

Místopředseda Magyarovy strany Tisza Márk Radnai sdělil, že kvůli prudkému růstu cen dovážené elektřiny by mohla energetická krize stát maďarský rozpočet 100 až 200 miliard forintů, tedy přibližně 6,6 až 13,2 miliardy korun.

Budapešť omezuje veřejnou dopravu

Budapešť kvůli nedostatku elektřiny omezí provoz metra a tramvají, oznámil v sobotu starosta maďarské metropole Gergely Karácsony.

„Zavádíme jízdní řád na linkách metra a tramvají, podle něhož budou vozidla jezdit méně často,“ uvedl Karácsony. Opatření podle něj může prodloužit dobu jízdy o několik minut, zároveň však sníží spotřebu elektřiny. Na některých linkách mají místo trolejbusů jezdit dieselové autobusy.

Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezena také nákladní železniční doprava.

Nízká hladina řek narušila rovněž lodní dopravu a cestovní ruch. Podle vládních údajů vedla také k omezení spotřeby vody ve více než stovce měst a obcí včetně oblastí na okraji maďarské metropole.

Lidé procházejí částečně vyschlým ramenem Dunaje
Zdroj: Reuters/Bernadett Szabo

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