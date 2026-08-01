Exploze u luxusní restaurace v Moskvě zabila tři lidi, motiv zůstává nejasný


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která zabila tři lidi a dvě desítky dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, zda šlo o politický motiv. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA hovoří o oslavě generála ruských ozbrojených sil.

Výbuch nastal kolem 20:00 místního času (19:00 SELČ) poblíž letní terasy v přízemí jednoho ze sedmi moskevských stalinských mrakodrapů na Kudrinském náměstí, sdělila podle agentury Reuters ruská policie.

Ruská média později podle agentury DPA uvedla, že se žena pokusila do restaurace vnést výbušné zařízení. Člen ostrahy se jí v tom snažil zabránit, přičemž oba při explozi zemřeli. Třetí obětí byl jeden z návštěvníků podniku. Ruská státní televize uvedla, že výbuch mohl způsobit plynový kanystr. Agentuře Reuters se tuto informaci nepodařilo nezávisle ověřit.

DPA s odvoláním na některé příspěvky na sociálních sítích napsala, že se v restauraci na Kudrinském náměstí konala buď svatba, nebo oslava narozenin generála ruských ozbrojených sil.

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