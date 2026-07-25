Na ruské letecké základně vypukl požár

Rozsáhlý požár vypukl na ruské letecké základně Engels-2 v Saratovské oblasti na jihu země. V areálu mají být umístěny strategické bombardéry Tupolev Tu-95. Příčina vzniku plamenů zatím není potvrzená. Moskva ani Kyjev se k události oficiálně nevyjádřily. Saratovská oblast se nachází asi šest set kilometrů od frontové linie s Ukrajinou.
Podle agentury Ukrinform Rusko hovoří o útocích drony v noci na sobotu 25. července. Také podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové došlo krátce před požárem k poplachu kvůli možnému raketovému a dronovému úderu. „Zatím se situace nevyjasnila a nevíme, jestli skutečně došlo k ukrajinskému útoku,“ říká Stomatová.
Server Ukrinform uvádí, že požár vypukl v budově, o které se předpokládá, že se v ní nachází vojenská jednotka.
Zařízení vojenského letiště Engels-2 se nacházejí v bezprostřední blízkosti této budovy. V důsledku ukrajinského útoku na toto letiště 16. července byl zasažen ruský strategický bombardér a raketomet Tu-95MS.
Podle serveru Ukrinform došlo k ukrajinskému útoku na toto letiště 16. července, kdy byl zasažen ruský strategický bombardér a raketomet Tu-95, o den později ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zničení vojenského letadla potvrdil.
„Pro ruskou stranu je to velký problém, protože to jsou drahé, velké stroje, které de facto v dnešní době už nemají šanci vyrobit. Už i kvůli tomu, že na ně platí sankce, takže některé součástky pro ně, pro Rusko jsou nedostupné,“ vysvětluje Stomatová a doplňuje, že Ukrajinci to vědí, a proto letouny likvidují.