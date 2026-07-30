Zadržená stážistka v NATO pracovala pro Čínu, píše Reuters

Kanadská stážistka v NATO, kterou belgické úřady minulý pátek zadržely kvůli podezření ze špionáže, pracovala pro Čínu. Ve čtvrtek to s odvoláním na své zdroje napsala agentura Reuters. Belgická prokuratura, kanadské úřady ani orgány Severoatlantické aliance dosud neupřesnily, pro koho špionáž prováděla. Ve sdělení prokuratury se nicméně uvádí, že žena je kanadskou občankou čínského původu.
Žena působila jako stážistka na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu. Podle Reuters se jmenuje Claire Zhangová, je jí kolem třiceti let a není studentkou. Do města přijela před rokem, kdy zahájila stáž v oddělení IT.
Kanadská stanice CBC uvedla, že jméno Claire používá Zhangová v profesním životě a že její křestní jméno je Biwei. Její profil na síti LinkedIn uvádí, že dříve pracovala pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a Světovou obchodní organizaci (WTO).
ESA podle Reuters sdělila, že pozice v kosmické agentuře nevyžaduje osobní bezpečnostní prověrku. ESA dále uvedla, že při výběru pracovníků provádí jejich standardní prověřování. WTO vyjádření neposkytla.
Žena upoutala pozornost bezpečnostních útvarů v SHAPE, které na ni upozornily belgické zpravodajské služby. Podle mluvčího SHAPE nic nenasvědčuje tomu, že by činnosti SHAPE a NATO byly v souvislosti s tímto případem nějak narušeny.