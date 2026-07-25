Belgická policie zatkla stážistku v NATO. Podezírá ji ze špionáže


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Belgická policie zatkla kvůli podezření ze špionáže Kanaďanku čínského původu, která působila jako stážistka ve vedení Severoatlantické aliance v Belgii. S odkazem na sdělení belgické prokuratury o tom informovala agentura Reuters.

„Je podezřelá ze špionáže ve prospěch třetí země a z příslušnosti ke zločinecké skupině,“ uvedla prokuratura.

Žena působila jako stážistka na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Monsu. Další podrobnosti ohledně její identity ani ohledně toho, pro koho údajně špionáž prováděla, vyšetřovatelé nezveřejnili.

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Žena upoutala pozornost bezpečnostních služeb v SHAPE, které ji nahlásily belgickým zpravodajským službám. Vyšetřovatelé prohledali její domov i pracoviště, zatčena byla v pátek.

Podle mluvčího SHAPE nic nenasvědčuje tomu, že by činnosti SHAPE a NATO byly nějak narušeny. „SHAPE pokračuje v plnění svých úkolů,“ uvedl mluvčí.

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