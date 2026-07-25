Belgická policie zatkla stážistku v NATO. Podezírá ji ze špionáže

Belgická policie zatkla kvůli podezření ze špionáže Kanaďanku čínského původu, která působila jako stážistka ve vedení Severoatlantické aliance v Belgii. S odkazem na sdělení belgické prokuratury o tom informovala agentura Reuters.
„Je podezřelá ze špionáže ve prospěch třetí země a z příslušnosti ke zločinecké skupině,“ uvedla prokuratura.
Žena působila jako stážistka na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Monsu. Další podrobnosti ohledně její identity ani ohledně toho, pro koho údajně špionáž prováděla, vyšetřovatelé nezveřejnili.
Žena upoutala pozornost bezpečnostních služeb v SHAPE, které ji nahlásily belgickým zpravodajským službám. Vyšetřovatelé prohledali její domov i pracoviště, zatčena byla v pátek.
Podle mluvčího SHAPE nic nenasvědčuje tomu, že by činnosti SHAPE a NATO byly nějak narušeny. „SHAPE pokračuje v plnění svých úkolů,“ uvedl mluvčí.