Itálie zavedla dočasné kontroly pro mimoevropské příchozí ze Španělska


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil v pátek večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Podle italského ministerstva vnitra se nijak nedotkne Španělů a dalších Evropanů. Kontroly na letištích a v přístavech na hranicích se Španělskem se budou týkat občanů mimoevropských zemí přicházejících ze Španělska, upřesnilo ministerstvo. Opatření platí po dobu jednoho měsíce od soboty.

„Dočasné pozastavení schengenského prostoru se Španělskem je nezbytným rozhodnutím k zajištění bezpečnosti našich občanů a k obraně evropských hranic. Jedná se o opatření stanovené v rámci smluv, které se dnes stalo nevyhnutelným,“ napsal Tajani.

Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo šedesáti tisíc migrantů.

Ačkoli není možné vyloučit zemi ze schengenského prostoru, členský stát má naopak možnost znovu zavést výjimečné a dočasné kontroly na svých hranicích.

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares dříve podle AFP uvedl, že integrita schengenského prostoru volného pohybu v Evropě je naprosto zaručena, jelikož většina migrantů, kteří nelegálně vstoupili do španělské enklávy Ceuta, se vrátila do Maroka.

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Voják střeží hranici v Ceutě

Návrh na obnovu hraničních kontrol podpořil český premiér Andrej Babiš (ANO) nebo finská ministryně vnitra Mari Rantanenová. Hromadné proniknutí migrantů na španělské území Babiš označil za skandál vlády v Madridu.

Migrace do Ceuty

Počty migrantů v Ceutě rostly už skoro dva týdny a vedení města žádalo několik dnů vládu v Madridu o pomoc a tento týden i o vyhlášení nouzového stavu. Imigrační centrum v Ceutě má kapacitu asi pět set osob a už tento týden tak spalo na ulici asi tisíc běženců. Ve čtvrtek pak dorazilo dalších asi padesát tisíc.

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Andrej Babiš

Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na deset tisíc migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.

Přes Ceutu a další španělské autonomní město v Africe Melillu se migranti snaží dostat do EU. Španělsko je součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob, pro Ceutu a Melillu ale platí zvláštní pravidla a kontroly při cestě do Evropy.

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