Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení


před 12 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Od Pekingu po Bogotu se sedmnáct švýcarských škol v zahraničí snaží vštěpovat svým žákům švýcarské demokratické hodnoty. V zemích, kde se politické poměry výrazně liší od těch ve Švýcarsku, to může představovat choulostivý úkol. Právě této otázce se věnovala výroční konference těchto škol, která se nedávno konala v kantonu Valais.

„Naše školy jsou místy, kde se demokracie praktikuje každý den,“ uvedl Heinz Rhyn, předseda educationsuisse, zastřešující organizace švýcarských škol v zahraničí, při zahájení oficiálního dne Konference švýcarských škol v zahraničí, které se konalo ve středu ve Vispu v kantonu Valais.

Kritické myšlení, zdravý úsudek a respekt k odlišným názorům se zde nejen vyučují, ale také každý den uplatňují v praxi, vysvětluje. Dále zdůraznil, že „toto poslání má mimořádný význam, zejména s ohledem na rostoucí polarizaci ve společnosti.“

Občanská výchova je součástí učebních osnov na sedmnácti švýcarských školách v zahraničí, které se nacházejí na třech kontinentech a v deseti zemích. Švýcarský systém přímé demokracie, v němž občané hlasují o různých otázkách čtyřikrát ročně, je však někdy velmi vzdálený politické realitě hostitelských zemí.

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu
Ilustrační foto

To platí zejména pro školy nacházející se ve státech, které jsou nebo mohou být považovány za autokratické – konkrétně pro švýcarské školy v Singapuru, Pekingu, Bangkoku a Mexico City. I tam se pedagogický sbor snaží vštěpovat žákům demokratické hodnoty, i když to znamená přistupovat k určitým tématům s větší opatrností.

V Pekingu se klade důraz na diskuzi

Ve Švýcarské škole v Pekingu se žáci seznamují s demokracií již od útlého věku. „Už ve školce mají možnost vyjádřit se k tomu, jaké hračky budou k dispozici, nebo hlasovat o určitých tématech. Ptáme se jich například, co by se rádi naučili,“ říká učitelka na této škole Carla Frehnerová.

Občanská výchova se pak dál rozvíjí v průběhu školní docházky. „Na základní škole máme třídní radu, která se schází každý týden, aby projednala různá témata včetně školních pravidel,“ popsala učitelka.

Výuka demokracie je však v Číně obzvláště citlivým tématem. „Nešla bych po ulicích Pekingu a nehlásala: ‚Na naší Švýcarské škole v Pekingu učíme demokracii‘,“ přiznává Frehnerová. Ačkoli škola nepodléhá cenzuře ze strany čínské vlády, k určitým tématům se přistupuje opatrně, aby se rodiny žáků nevystavovaly riziku.

Čína studentům zmrazila AI, aby nešvindlovali. Hlídá je AI
Místnosti, kde zkouška probíhá, jsou přísně sledované

Švýcarská škola v Pekingu spolupracuje s významnou mezinárodní školou, jejíž pravidla jasně stanovují, že se ve výuce nesmí probírat témata z oblasti geopolitiky a aktuálního dění. „Tak daleko jít nechceme – těmito tématy se sice zabýváme, ale co nejvíce se držíme faktů,“ říká učitelka.

Lidská práva jsou v Číně, zemi, která je pravidelně terčem kritiky ze strany mezinárodních organizací, obzvláště citlivou oblastí. „Když se v našich učebnicích dostaneme k tomuto tématu, věnujeme jeho přípravě velkou pozornost. Zvažujeme také, jaké písemné materiály žákům rozdáme, a někdy se místo toho rozhodneme pro ústní diskuzi,“ podotkla Frehnerová.

S Carlou Frehnerovou hovořil portál Swissinfo už dříve a ještě předtím, než se v roce 2023 přestěhovala do Pekingu.

Žákovský parlament v Bangkoku a Singapuru

Citlivá témata se v jednotlivých zemích liší. „V Thajsku nesmíme kritizovat královskou rodinu,“ vysvětluje Christian Vogel, ředitel Švýcarské školy v Bangkoku. Aby děti mohly zažít demokracii v praxi, byl zřízen žákovský parlament. Tento nástroj využívají i jiné švýcarské školy, aby postrčily mladé lidi k pozdější účasti na politickém životě.

To platí zejména v Singapuru. „Každá třída si na jeden rok volí zástupce do žákovského parlamentu,“ říká Rahel Eckertová-Stauberová, ředitelka Švýcarské školy v Singapuru. Záleží jí na tom, aby dětem ukázala, že jejich zapojení může vést k hmatatelným výsledkům. Například když žákovský parlament upozornil na nedostatek soukromí v šatnách, byly provedeny úpravy těchto prostor. „V minulosti nebylo v části budovy slyšet zvonek oznamující začátek a konec vyučování. V důsledku toho žáci pravidelně chodili pozdě, k velkému rozladění svých učitelů. Žákovský parlament nás na tento problém upozornil a my jej mohli vyřešit,“ doplnila ředitelka.

Švýcarská škola v Singapuru si stanovila za cíl pomoci svým přibližně 250 žákům porozumět demokracii a základům švýcarského politického systému. „V naší škole se setkává tolik různých kultur, že je také důležité podporovat toleranci a otevřenost,“ zdůrazňuje Eckertová-Stauberová. V zemi, která leží na křižovatce mnoha kultur, je třeba k aktuálním tématům přistupovat s citem. „Máme například ruské a ukrajinské žáky. Musíme tedy být opatrní v tom, jak hovoříme o válce na Ukrajině,“ poznamenává ředitelka.

Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách
Škola v Singapuru (ilustrační foto)

Zasedání OSN v Bogotě

V zastupitelské demokracii, jakou je Kolumbie, jsou demokratické hodnoty již součástí každodenního života. Švýcarská škola v Bogotě se nicméně snaží přibližovat specifika švýcarské přímé demokracie přibližně 800 žákům. „Nevidí, jak jejich rodiče chodí několikrát do roka k volbám, jak je tomu ve Švýcarsku. V Kolumbii se volí prezident pouze jednou za čtyři roky,“ vysvětluje ředitel školy Thomas Schwarb.

Hodiny dějepisu studentům poskytují nezbytné teoretické základy, zatímco žákovská rada jim umožňuje získat praktické zkušenosti s politickým angažmá. „V desátém ročníku mohou žáci také strávit čtyři měsíce v Evropě – ve Švýcarsku, Francii nebo jinde,“ říká Schwarb.

Občanská výchova na Švýcarské škole v Bogotě má také mezinárodní rozměr. „Každý rok se žáci školního programu Swiss Matura, který připravuje na vysokoškolské studium, účastní simulace zasedání Organizace spojených národů pořádané sdružením SwissMUN,“ vysvětlil ředitel školy. Žáci zastupují různé země a zabývají se konkrétním tématem, jako je například chudoba nebo práva žen. Na závěr dne přijmou rezoluci.

Vzdělávání v občanské oblasti představuje pro pedagogy po celém světě výzvu. „Vyžaduje důkladnou přípravu. Jedná se o významnou pedagogickou výzvu, která si žádá odpovídající zdroje,“ uvedla během konference v kantonu Valais Monika Waldisová, ředitelka Centra pro vzdělávání v oblasti občanství na Univerzitě aplikovaných věd a umění severozápadního Švýcarska. Tato problematika se týká jak škol ve Švýcarsku, tak i těch v zahraničí.

Švýcarští učitelé jsou k zákazům mobilů ve školách skeptičtí
Ilustrační fotografie

Článek napsala Katy Romyová (Swissinfo), úpravu provedl Samuel Jaberg a z francouzštiny do angličtiny přeložil Patrick Huwyler. Poprvé byl publikován 16. července 2026 09:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově

Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově

14:34Aktualizovánopřed 6 mminutami
K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Jeho nástupce je stále nejasný

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Jeho nástupce je stále nejasný

před 19 mminutami
Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

09:37Aktualizovánopřed 24 mminutami
Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

před 49 mminutami
Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

11:19Aktualizovánopřed 56 mminutami
ÚS odmítl stížnost politika PRO, který nechal zapálit auto náměstka primátora

ÚS odmítl stížnost politika PRO, který nechal zapálit auto náměstka primátora

před 1 hhodinou
Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

před 2 hhodinami
Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

Jih Prahy zasáhly přívalové srážky. Jižní Morava řeší následky podvečerní bouřky

10:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově

Soud v Janově ve čtvrtek udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l’Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných, soud nyní čte své rozhodnutí.
14:34Aktualizovánopřed 6 mminutami

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Od Pekingu po Bogotu se sedmnáct švýcarských škol v zahraničí snaží vštěpovat svým žákům švýcarské demokratické hodnoty. V zemích, kde se politické poměry výrazně liší od těch ve Švýcarsku, to může představovat choulostivý úkol. Právě této otázce se věnovala výroční konference těchto škol, která se nedávno konala v kantonu Valais.
před 12 mminutami

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Jeho nástupce je stále nejasný

K odvolání ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova měly vést spory s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským či nákupy zbraní v rozporu s přáními armády. Fedorov je přitom považovaný za reformátora ukrajinské armády a mezi obyvateli napadené země se těší oblibě. To dokládají i čtvrteční protesty, které se na jeho podporu konají nejen v centru Kyjeva. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj během dne oznámil, že stále zvažuje kandidáta na jeho post.
před 19 mminutami

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pro ČT sdělil, že nezná detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně. Případ považuje za izolovaný a nesouvisející se zadržením čínského občana v Česku. Peking oznámil, že český občan je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem.
09:37Aktualizovánopřed 24 mminutami

Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že příslušníci ozbrojených sil starší třiceti let budou nově při pravidelných každoročních lékařských prohlídkách podstupovat měření hladiny testosteronu. Armáda bude také vojákům nabízet testosteronovou terapii. Šéf Pentagonu to uvedl ve videoprohlášení na síti X, v němž se nijak nezmínil o vojačkách ženského pohlaví.
před 49 mminutami

Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

Horko a sucho způsobily, že kanadské lesy se staly velmi zranitelnými vůči požárům. Těch v zemi v současné době rychle přibývá. Nejhorší je situace podle tisku v provincii Ontario, kde mimo jiné leží velkoměsto Toronto.
před 2 hhodinami

Ukrajina má nového premiéra

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie. Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov těžší než ta minulá.
11:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ruský útok na Kyjev si vyžádal dvě oběti, Ukrajina zasáhla dva ruské tankery

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo balistickými raketami na ukrajinskou metropoli Kyjev. Útok si vyžádal nejméně dva mrtvé, dalších šest lidí bylo zraněno, informovaly podle deníku The Kyiv Independent úřady. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP. Ukrajinská tajná služba SBU zároveň uvádí, že námořní drony zasáhly v Černém moři dva tankery ruské stínové flotily.
06:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 12 mminutami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

před 22 hhodinami
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

před 23 hhodinami
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026