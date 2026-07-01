Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Vzhledem k tomu, že popularita německého kancléře Friedricha Merze je na historickém minimu a počet důchodců každým rokem stoupá, zvažuje německá vláda, že by zákonem stanovený věk odchodu do penze zvyšovala každých deset let o šest měsíců.

Ve Francii je tato otázka stále stejně kontroverzní jako dřív. Na druhé straně Rýna nabývá problém důchodů zcela nový rozměr. Vláda, složená z konzervativců a sociálních demokratů, pořádá ve středu 1. července zasedání za zavřenými dveřmi. Kancléř Friedrich Merz, jehož popularita je na nejnižší úrovni od začátku jeho funkčního období, zahajuje program dalekosáhlých reforem, které pokrývají vše od zdravotnictví a důchodů až po daně a zaměstnanost, a je odhodlán dokázat, že je schopen jednat.

Jeho koalice pověřila komisi složenou ze třinácti odborníků, aby vypracovala reformu důchodového systému, protože náklady státu na tento systém každým rokem rostou. Německo je totiž stárnoucí zemí, kde je více důchodců a méně pracujících, kteří by platili příspěvky. Aby byl systém vyrovnaný, bude muset stát v roce 2026 do systému vložit 128 miliard eur – což představuje čtvrtinu jeho rozpočtu. Ve zprávě třináct odborníků doporučuje navázat věk odchodu do důchodu na průměrnou délku života.

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Budova Bundestagu v Berlíně

Do konce roku má být realizováno přibližně třicet doporučení

„Pokud se průměrná délka života bude i nadále prodlužovat stejným tempem, zákonný věk odchodu do důchodu se bude zhruba každých deset let posouvat o šest měsíců. Reforma přinese ovoce v dlouhodobém horizontu. Díky ní si budou moci jak mladí, tak starší lidé užít důstojný a spravedlivý důchod,“ vysvětluje místopředsedkyně výboru Constanze Jandaová. Zavedení tohoto nového systému by mohlo v dlouhodobém horizontu posunout věk odchodu do penze až na 70 let.

Nejvýraznějším opatřením je však zavedení povinného kapitálového spoření, v jehož rámci budou z hrubé mzdy odečítána dvě procenta a investována na finančních trzích. To zvýší důchody a uvede systém do rovnováhy, slibuje kancléř Merz. „Museli jsme jednat. Je nejvyšší čas. Kdybychom nic neudělali, příspěvky by stouply a důchody by klesly. Nyní tento trend obracíme. V budoucnu už nebudeme muset rok co rok diskutovat o výši příspěvků.“

Merz a jeho vláda se zavázali bezodkladně provést třiatřicet doporučení důchodové komise. Kancléř doufá, že se tak stane do konce roku.

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Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 1. července 2026, 10:35 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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