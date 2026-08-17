Důležité
Zažívací potíže v Priessnitzových lázních, hygienici hlásí 111 případů Zobrazit

V USA schválená mRNA vakcína může zásadně proměnit zvládání chřipky


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24, FDA, CNN, Foxnews, CIDRAP, STAT, Nature

Přes řadu sporů nakonec Spojené státy schválily první vakcínu proti chřipce, která je založená na technologii mRNA. Umožní reagovat rychleji na změny, jimiž tento virus prochází.

Na začátku srpna schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) první vakcínu proti chřipce založenou na technologii mRNA, která vychází ze zkušeností s očkováními proti covidu. Jmenuje se mFlusiva, je určená pro lidi nad padesát let, vyvinula ji společnost Moderna a podle expertů by mohla být v boji proti chřipce přelomem.

Současná americká administrativa dlouhodobě projevuje vůči látkám na principu mRNA nedůvěru. Projevilo se to i při schvalování tohoto přípravku. Vláda nejprve snížila finanční podporu určenou pro tento typ očkování, poté odmítla žádost Moderny o posouzení vakcíny.

Americké úřady otočily, mRNA vakcínu proti chřipce začnou schvalovat
Ilustrační foto

Přesto nakonec tato nová látka schvalovacím procesem prošla, když se poradci agentury pro vakcíny jednomyslně rozhodli, že přínosy nového očkování převažují nad riziky. „Schválení nové mRNA vakcíny proti chřipce Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je vítanou zprávou a poskytuje další důležitou možnost, jak pomoci chránit lidi před virem, který každoročně posílá do nemocnice stovky tisíc Američanů a připravuje o život tisíce lidí,“ konstatoval Ronald Nahass, předseda Americké společnosti pro infekční nemoci.

Není vakcína jako vakcína

Až doposud se všechna očkování proti chřipce vyráběla podle stejného receptu: oslabené viry nebo jejich části se dostávaly do lidského těla, aby se s nimi imunitní systém seznámil a naučil se bojovat proti opravdovému viru, až se s ním setká.

Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity
Virus chřipky

mRNA vakcíny pracují s jiným způsobem ochrany. Imunitní systém nedostává vzor viru, ale jen návod, jak by virový vetřelec mohl vypadat. To imunitě stačí, aby si instrukce uložila do seznamu nebezpečí.

Vlastnosti mRNA vakcín z nich mohou dělat velmi účinnou obranu před chřipkou. Podstata tkví v tom, proč je chřipka tak nebezpečná nemoc. Toto virové onemocnění se totiž neustále mění, mutuje a získává nové vlastnosti. Právě to je příčinou toho, proč byly až doposud vakcíny tak kontroverzní.

Po miliardách dávek. Očkování na principu mRNA je účinné a bezpečné, říká metastudie
Ilustrační foto

Určit, jaké kmeny se budou nejvíc šířit a proti nimž je tedy nutné vyrobit očkování, není snadné. Chřipkové vakcíny se vyrábějí stále stejným způsobem, připravují se ve vejcích, kde musí „dorůst“. Celý proces trvá spoustu měsíců, takže se musí včas – už v únoru – rozhodnout, proti jakému typu viru další zimu očkovat. Mnohdy se to nepovede, pak je účinnost vakcíny poměrně malá.

Rychlost vývoje a výroby mRNA vakcín je ale taková, že by se mohl únorový termín posunout až na květen. V té době už je totiž v plném proudu sezona respiračních onemocnění na jižní polokouli, takže vědci mohou lépe předpovídat evoluci viru.

Testování a rizika

Moderna testovala svou vakcínu ve studii, do které se zapojilo přes čtyřicet tisíc lidí ve věku nad padesát let. Ve výzkumu se úspěšnost této vakcíny srovnávala s účinností klasických protichřipkových vakcín – ukázalo se, že byla o 27 procent účinnější.

Současně měla také více nežádoucích účinků ve srovnání s vakcínou se standardní dávkou. Většina ale byla relativně neškodná – spočívala v bolesti v místě vpichu, bolesti svalů a kloubů, nevolnosti a zvracení, těmi horšími byly horečka, bolesti hlavy a zimnice. Většina negativních účinků odezněla do několika dnů.

Kennedy škrtne půl miliardy dolarů pro projekty mRNA vakcín
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší hovoří na tiskové konferenci po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem

Míra vážnějších negativních účinků byla podobná jako u klasických vakcín, většina z nich s očkováním nijak nesouvisela. Výrobce rovnou upozornil, že lidé, kteří jsou alergičtí na kteroukoli ze složek vakcíny nebo u nichž se v minulosti po očkování proti chřipce objevil Guillain-Barréův syndrom, by novou vakcínu dostat neměli.

Moderna současně musí na podzim provést další studii, kde u osob starších 65 let vyhodnotí, jaké jsou reálné účinky vakcíny. Právě na podzim by totiž toto očkování mělo dorazit do amerických lékáren.

Výběr redakce

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

před 10 mminutami
V USA schválená mRNA vakcína může zásadně proměnit zvládání chřipky

V USA schválená mRNA vakcína může zásadně proměnit zvládání chřipky

před 21 mminutami
Národní koalici proti suchu povede Babiš, členy budou i ministři a experti

ŽivěNárodní koalici proti suchu povede Babiš, členy budou i ministři a experti

01:34Aktualizovánopřed 55 mminutami
Antimonopolní úřad potvrdil vysoké pokuty za kartel stravenkových firem

Antimonopolní úřad potvrdil vysoké pokuty za kartel stravenkových firem

10:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců, rozhodlo NSZ

Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců, rozhodlo NSZ

10:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko buduje tajné dronové základny v dosahu zemí NATO, píše The Telegraph

Rusko buduje tajné dronové základny v dosahu zemí NATO, píše The Telegraph

před 3 hhodinami
Celníci na Teplicku objevili skoro deset kilo heroinu, kokainu a pervitinu

Celníci na Teplicku objevili skoro deset kilo heroinu, kokainu a pervitinu

12:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šířil do Německa, zastavil ho déšť

Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šířil do Německa, zastavil ho déšť

04:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V USA schválená mRNA vakcína může zásadně proměnit zvládání chřipky

Přes řadu sporů nakonec Spojené státy schválily první vakcínu proti chřipce, která je založená na technologii mRNA. Umožní reagovat rychleji na změny, jimiž tento virus prochází.
před 21 mminutami

Plejtváci se pozoruhodně zotavují z desítek let velrybolovu. Vyhráno ale není

Datum 19. února 1986 se zapsalo do dějin tím, že se lidstvo rozhodlo zachránit velryby. Mezinárodní velrybářská komise toho dne vyhlásila zákaz komerčního lovu velryb. Nová data jihoafrických vědců potvrzují, že populace dvou druhů plejtváků se díky tomu začínají obnovovat.
před 4 hhodinami

Větší dům v pravěku neznamenal větší bohatství, zjistili brněnští archeologové

Čím větší dům, tím bohatší člověk – tohle pravidlo je dnes akceptované prakticky automaticky. Jenže v minulosti to neplatilo, ukázal výzkum brněnských archeologů. V době neolitu rozměrnější dům neznamenal ani větší bohatství, ani vyšší společenské postavení. Archeologové v nové studii popsali, že velikost domů neodrážela sociální nerovnost, ale spíše různé praktické role nebo odlišnou organizaci práce.
před 5 hhodinami

Voda může chybět i ve veletocích, varuje bioklimatolog

Letošní extrémní sucho, které postihlo významnou část Evropy, podle bioklimatologa a ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe Miroslava Trnky ukázalo, že zásadní problémy mohou mít i tak velké a obvykle vodnaté řeky, jako je Dunaj. Letošní sucho v povodí Dunaje se už v poslední době projevilo i u jiných významných toků. V roce 2022 postihlo Rýn, loni Labe a už opakovaně se s ním potýkají v povodí Pádu.
před 6 hhodinami

Když oteplování nezpomalí, může Indie čelit fatálním horkům, varuje studie

Člověk má problémy s adaptací, už když teploty překročí 37 stupňů, tedy jeho běžnou tělesnou teplotu. V Indii už ale místy teploty překračují i 45 stupňů, což znamená, že v takovém vedru už lidé bez pomoci techniky nemohou přežívat. Vědci se teď podívali, jak by to dopadlo, kdyby se naplnily pesimistické scénáře klimatické změny.
včera v 10:00

Déšť stále nepřichází. Jak vypadá Česko bez vody, ukazují interaktivní mapy

Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na bezmála 90 procentech území. Hodnota platí pro hloubku do jednoho metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60 procentech území.
15. 8. 2026

Vědci našli pod Krvavými vodopády v Antarktidě oázu pravěkého života

Život ukrytý pod ledovcem v Antarktidě má prastaré kořeny. Popsal to nový výzkum, který se pokoušel vysvětlit původ slavných Krvavých vodopádů.
15. 8. 2026

V Londýně nalezli mrtvého akademika Ardaye, který byl obviněn z plagiátorství

V Londýně v pátek nalezli tělo 41letého Jasona Ardaye, který minulý týden opustil profesorský post na Cambridgeské univerzitě kvůli obvinění z plagiátorství částí své disertace. S odvoláním na britská média to napsala agentura AFP. Někdejší nejmladší černošský profesor na této prestižní univerzitě byl nalezen v bezvědomí na adrese v londýnské čtvrti Battersea a prohlášen za mrtvého, upřesnil web Sky News.
14. 8. 2026Aktualizováno15. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

před 4 mminutami
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026