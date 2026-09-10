Izrael tvrdí, že zničil podzemní infrastruktury Hizballáhu v horském hřebeni

Izrael dokončil demolici podzemní infrastruktury teroristického hnutí Hizballáh ve strategickém horském hřebeni Alí Táhir na jihu Libanonu. Ve společném prohlášení to podle agentury AFP uvedli izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisra'el Kac. Podle zpravodajů agentury zazněly v oblasti mohutné výbuchy a následné tlakové vlny byly zaznamenány až ve zhruba 40 kilometrů vzdáleném pobřežním městě Sajdá. Výbuch podle americké geologické služby (USGS) způsobil otřes o síle 4,1 stupně.
Izraelská armáda oznámila úplné obsazení hřebene minulý týden. Alí Táhir leží severně od řeky Lítání a na okraji oblasti, kterou Izrael okupuje a označuje ji za „bezpečnostní zónu“. Podle Tel Avivu hnutí Hizballáh využívalo tunely k vysílání dronů a odpalování raket jak na pozice izraelských vojáků na jihu Libanonu, tak na cíle v severním Izraeli.
Podle serveru The Times of Israel armáda uvedla, že při demolici dvou tunelů o délce přesahující dva kilometry použila více než 1100 tun výbušnin. Čtvrteční demolicí bylo podle armády dokončeno zničení širší sítě osmi tunelů o celkové délce 5,4 kilometru.
Ministr Kac na síti X zveřejnil video, které zachycuje výbuch s masou ohně stoupajícího k temnému nebi.
„V těchto podzemních zařízeních se nacházel centrální velitelský komplex patřící jednotce Badr hnutí Hizballáh, včetně skladišť zbraní a obytných prostor, které teroristům umožňovaly řídit bojové operace a zůstat v podzemí po delší dobu,“ uvedla podle AFP armáda v prohlášení.
„Jedná se o strategickou teroristickou infrastrukturu, která byla vybudována během dvou dekád s pomocí íránských financí a plánování,“ prohlásili Netanjahu a Kac. Zničení komplexu podle nich završuje utváření bezpečnostní zóny.
Nejnovější konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na zahájení americko-izraelských úderů proti Íránu. Izraelská armáda odpověděla intenzivními vzdušnými údery v různých částech Libanonu včetně Bejrútu. Podnikla také pozemní invazi do jižního Libanonu, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo vysídleno. Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že od začátku března bylo v zemi při nejnovější vlně konfliktu zabito přes 4300 lidí. Údaj nelze bezprostředně nezávisle ověřit.