Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii


před 24 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Letos má studium na litevské Vojenské akademii generála Jonase Žemaita zahájit rekordních 170 kadetů, stále více mladých lidí se rozhoduje pro kariéru vojenského důstojníka, uvedla akademie ve čtvrtek.

V loňském roce se na akademii zapsalo 143 studentů, což představuje nárůst oproti 98 studentům v roce 2024. Letos se na motivační pohovory přihlásilo téměř pět set uchazečů, z nichž bylo po výběrovém řízení vybráno přibližně 280 kandidátů.

„Vzhledem k rekordně vysokému počtu mladých lidí, kteří chtějí sloužit své vlasti, jsme zvýšili počet přijatých studentů v prvním ročníku ze 150 na 170 míst,“ uvedl ministr obrany Robertas Kaunas.

Němečtí vojáci posilují svou přítomnost v Litvě
Cvičení Štít svobody v Litvě

Program obranných studií této akademie se poprvé zařadil mezi deset nejoblíbenějších programů, na které jsou přidělována státem financovaná studijní místa na vysokých školách.

Plukovník Ričardas Dumbliauskas, velitel Litevské vojenské akademie, uvedl, že tyto údaje odrážejí rostoucí prestiž povolání vojenského důstojníka a stále větší ochotu mladých lidí sloužit své zemi.

Vojenská akademie generála Jonase Žemaita je hlavní litevskou institucí pro výcvik důstojníků ozbrojených sil. Kadeti v rámci svého studia absolvují jak vysokoškolské vzdělání, tak vojenský výcvik.

Kadeti Vojenské akademie Jonase Žemaita
Zdroj: P. Peleckis / BNS

Článek napsaný BNS (LRT_EN), poprvé byl publikován 27. srpna 2026 ve 13:53 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

08:44Aktualizovánopřed 31 mminutami
Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti

Ministerstvo plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti

14:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Válka proti Íránu trvá půl roku a proměňuje se. Teherán neustoupil

Válka proti Íránu trvá půl roku a proměňuje se. Teherán neustoupil

11:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Podívejte se na fotky částečného zatmění Měsíce

Podívejte se na fotky částečného zatmění Měsíce

před 7 hhodinami
Firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem

Firma Anthropic uspěla u soudu ve sporu s Pentagonem

04:22Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Zemřel válečný zločinec Mladić

Zemřel válečný zločinec Mladić

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy, dost hlasů ale nemá

Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy, dost hlasů ale nemá

před 20 hhodinami
Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo téměř 400 lidí

Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo téměř 400 lidí

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

Situace v Evropě, pokud jde o dostupné zásoby raket Patriot, je popisována jako obzvláště znepokojivá, neboť americký úředník odpovědný za evropskou obranu a mluvčí NATO hovořili o nedostatku, který je „více než kritický“.
před 5 mminutami

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Letos má studium na litevské Vojenské akademii generála Jonase Žemaita zahájit rekordních 170 kadetů, stále více mladých lidí se rozhoduje pro kariéru vojenského důstojníka, uvedla akademie ve čtvrtek.
před 24 mminutami

„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.

Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Po smrti Haralda V. se novým norským králem stává jeho syn Haakon VIII.
08:44Aktualizovánopřed 31 mminutami

Kyjev zasáhl ruský bombardér a rafinerii, Moskva zabíjela ukrajinské civilisty

Ukrajinské síly zasáhly na ruské vojenské letecké základně Engels u Saratova strategický bombardér Tu-95MS, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev zasáhl i rafinerii v Jaroslavli, vzdálenou tisícovku kilometrů od frontové linie, doplnil. Řada ukrajinských měst hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Okupanti zasáhli mimo jiné hobbymarket či poštovní terminály.
před 32 mminutami

V Nepálu a Tibetu hrozí další povodeň, jezero vytvořené sesuvem přetéká

Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat, varovala čínská televize CCTV s tím, že hrozí další povodeň. Záchranáři kvůli tomu na několik hodin přerušili práce. Obnovili je poté, co vyhodnotili riziko jako „zvládnutelné“. Později Nepál oznámil, že monitoruje dvě jezera. Počet obětí povodní v Nepálu se podle místních úřadů zvýšil na 547, píše AFP. Nejméně pět obětí oznámila Čína, uvádí Reuters. Záchranáři obou zemí dál pátrají po téměř tisícovce pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než třiceti států.
05:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V kauze překaženého útoku slovenská policie zadržela dalšího muže

Slovenská policie v pátek zadržela dalšího občana Ukrajiny v souvislosti s překaženým útokem na továrnu výrobce bezpilotních systémů Skyeton na východním Slovensku. Řekli to zástupci policie, která v případu už dříve obvinila tři cizince z trestného činu obecného ohrožení. Slovenská policie uvedla, že nedisponuje důkazem, že za chystaným útokem stálo Rusko.
před 1 hhodinou

Německé letiště se potýká s malárií

Dosavadní dopad ohniska malárie, které se objevilo na frankfurtském letišti v Německu, čítá šest nakažených a dva mrtvé. Epidemiologové se pokoušejí přijít na to, jak se nákaza na místě rozšířila.
před 1 hhodinou

Při explozi v Petrohradu zemřel pilot obviněný z válečných zločinů

V Petrohradu při čtvrtečním výbuchu nálože nastražené v autě zahynul ruský vojenský pilot Sergej Sečkov z vrtulníkového pluku, který ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) obvinila z válečných zločinů, informoval v pátek server Agenstvo. Dodal, že Sečkovův otec mu potvrdil, že syn zahynul při výbuchu. Informaci převzala i další média, včetně serveru BBC News.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

před 5 mminutami
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

před 24 mminutami
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

včera v 15:57
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

včera v 15:10
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026