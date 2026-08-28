Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Letos má studium na litevské Vojenské akademii generála Jonase Žemaita zahájit rekordních 170 kadetů, stále více mladých lidí se rozhoduje pro kariéru vojenského důstojníka, uvedla akademie ve čtvrtek.
V loňském roce se na akademii zapsalo 143 studentů, což představuje nárůst oproti 98 studentům v roce 2024. Letos se na motivační pohovory přihlásilo téměř pět set uchazečů, z nichž bylo po výběrovém řízení vybráno přibližně 280 kandidátů.
„Vzhledem k rekordně vysokému počtu mladých lidí, kteří chtějí sloužit své vlasti, jsme zvýšili počet přijatých studentů v prvním ročníku ze 150 na 170 míst,“ uvedl ministr obrany Robertas Kaunas.
Program obranných studií této akademie se poprvé zařadil mezi deset nejoblíbenějších programů, na které jsou přidělována státem financovaná studijní místa na vysokých školách.
Plukovník Ričardas Dumbliauskas, velitel Litevské vojenské akademie, uvedl, že tyto údaje odrážejí rostoucí prestiž povolání vojenského důstojníka a stále větší ochotu mladých lidí sloužit své zemi.
Vojenská akademie generála Jonase Žemaita je hlavní litevskou institucí pro výcvik důstojníků ozbrojených sil. Kadeti v rámci svého studia absolvují jak vysokoškolské vzdělání, tak vojenský výcvik.
Článek napsaný BNS (LRT_EN), poprvé byl publikován 27. srpna 2026 ve 13:53 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.