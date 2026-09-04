V reakci na sérii útoků v Německu si spojenecké země předvolávají ruské velvyslance. Incidenty se přitom neomezují jen na spolkovou republiku. Sabotáže proti klíčové infrastruktuře a obrannému průmyslu zaznamenalo za poslední měsíc sedm států Unie. V některých případech je podle vyšetřování ruská stopa prokázaná, v jiných vysoce pravděpodobná. Kreml obvinění a podezření evropských zemí odmítá.
Případy se týkají i skandinávských zemí. Dánská tajná služba oznámila, že zajistila důkazy o přípravách Ruska na sabotáže západního obraného průmyslu. Ve Finsku kvůli obavám z možného rozsáhlého narušení infrastruktury teď probíhá mimořádně rozsáhlé cvičení civilní obrany. Úřady, záchranáři, školy i dobrovolnické organizace testují ukrytí dvou tisícovek obyvatel v obří hale.