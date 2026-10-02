Nová lanovka na Petřín svezla za prvních deset dní přes 114 tisíc lidí

Petřínskou lanovkou se za prvních deset dnů zkušebního provozu svezlo přes 114 tisíc cestujících. Nejvíc lidí ji využilo v neděli 27. září – přes 16,5 tisíce. České televizi to řekl mluvčí pražského Dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík. Lanová dráha letos slaví 135 let od zahájení provozu a po téměř dvouleté přestávce se na trať vrátila 22. září s novými, prosklenými vozy nabízejícími cestujícím panoramatické výhledy na Prahu.
„Za prvních deset dnů zkušebního provozu Dopravní podnik na lanové dráze Petřín přepravil celkem 114 211 cestujících,“ uvedl Šabík. K velkému zájmu přispěl i prodloužený víkend, během kterého se lanovkou svezlo bezmála 47 tisíc lidí. „Nejvíce cestujících zatím využilo petřínskou lanovku v neděli 27. září, celkem 16 523,“ doplnil mluvčí.
Celkově lanovka podle DPP odjela 1921 jízd, včetně 238 mimořádných, které se uskutečnily kvůli velkému zájmu. Lanovka běžně jezdí od 07:00 do 22:15 v desetiminutových intervalech. Při naplnění vozů ale podnik interval zkracuje a vypravuje další spoje.
Zvýšený zájem se podle DPP obešel bez zásadních komplikací. „Počítali jsme s tím, že o prodlouženém víkendu bude zájem veřejnosti v kombinaci s hezkým počasím velký,“ řekl Šabík. Podnik proto posílil také směny lanovkářů, aby urychlil nástup a výstup cestujících a mohl vozy vypravovat častěji.
Jízda zdražila o 40 korun
Rekonstrukce lanovky přinesla několik změn v provozu i jízdném. Jednorázová jízdenka nově stojí sto korun, před přerušením provozu to bylo šedesát korun. Při nákupu v aplikaci PID Lítačka cestující zaplatí devadesát korun.
Držitelé dlouhodobých časových kuponů PID za jízdu lanovkou nic navíc neplatí. Stejně tak mohou bez doplatku využít lanovku lidé s 24hodinovou nebo 72hodinovou jízdenkou. Bezplatná přeprava zůstává také pro děti do patnácti let a seniory od 65 let.
Změnila se také obsluha mezistanice Nebozízek. Při jízdě z Petřína směrem na Újezd tam lanovka nově nezastavuje. Ve směru z Újezdu na Petřín stanice zůstává.
Jeden blikne, druhý zčervená
Lanovka byla mimo provoz od září 2024. DPP tehdy uvedl, že trať a celý petřínský svah poškodily extrémní srážky. Součástí následné rekonstrukce byla také výměna vozů, které byly na konci své životnosti.
Nové vozy čtvrté generace navrhlo studio Anna Marešová designers a vyrobila je skupina Doppelmayr/Garaventa. Zakázka na jejich výrobu a dodání stála 137,7 milionu korun. Vozy mají větší podíl prosklených ploch a nabízejí lepší výhled na Prahu. Při míjení navíc na sebe vozy reagují světelnými efekty. Jeden blikne, jakoby mrkal, a druhý odpoví zbarvením interiéru do červena.
Na Petřín jezdí lanovka už 135 let
Lanová dráha mezi Újezdem a Petřínem zahájila provoz 25. července 1891. Původně fungovala na principu vodní převahy. Provoz byl poprvé přerušen v roce 1921, pravděpodobně kvůli vysokým nákladům na vodu. V roce 1932 se lanovka po přestavbě vrátila a začala fungovat na elektrický pohon.
Další dlouhá přestávka přišla po sesuvech půdy v 60. letech. V roce 1965 bylo poškozeno těleso trati a následné sesuvy v roce 1967 zničily její podstatnou část. Provoz se podařilo obnovit až v červnu 1985 po kompletní rekonstrukci. Od té doby je lanovka součástí pražské MHD.
Předchozí, třetí generace vozů jezdila na Petříně od roku 1985 do září 2024. Nová čtvrtá generace zahájila zkušební provoz s cestujícími 22. září 2026.