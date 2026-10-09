Vrtnou soupravu uvázlou pod mostem v Praze se podařilo odvézt

Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se v pátek ráno podařilo odvézt, sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník se soupravou zpod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23:00 po celodenní práci, při které využili i tři vyprošťovací tanky. Odhad škod a termínu plného obnovení provozu ve Vídeňské ulici zatím nejsou známé, řekly mluvčí pražské policie Eva Kropáčová a pražské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.
Kamion s vrtnou soupravou na podvalníku uvázl pod mostem ve středu večer. Hasiči zajistili uniklé provozní kapaliny a pokoušeli se o vyproštění, což se ale nepodařilo. Ve čtvrtek ráno dorazil vyprošťovací tank Správy železnic. Později se ale porouchal. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu, ani s ním se ale kamion nepodařilo vyprostit. Večer proto na místo přijel další tank drážních hasičů z Přerova. Až poté hasiči vůz s vrtnou soupravou uvolnili.
Vrtnou soupravu se povedlo naložit na nový podvalník podle mluvčího hasičů Řezáče v pátek kolem 6:15. Po sedmé hodině ranní Řezáč potvrdil, že byla souprava odvezena.
Provoz je omezený
Provoz na Vídeňské ulici v Krči poblíž nájezdu na Jižní spojku zůstává omezený. Podle informací TSK je povrch silnice po vyprošťování soupravy poškozený. „Bezprostředně po ukončení vyprošťovacích prací jsme zajistili kompletní úklid vozovky. V současné chvíli místo detailně prověřují naši technici a rozsah poškození i nutný rozsah následné opravy určí i naše akreditovaná laboratoř,“ popsala mluvčí TSK Lišková.
„Z tohoto důvodu zatím nelze vyčíslit konečný odhad škod ani stanovit přesný termín plného zprovoznění. Naším cílem je však uvést komunikaci do provozu v co nejkratším možném termínu,“ doplnila.
Nehodu vyšetřují policisté. „V současnosti se celá událost řeší jako dopravní nehoda, kdy řidič porušil dopravní značení, a bude vyčíslena škoda vzniklá při nehodě,“ řekla mluvčí policie Kropáčová.