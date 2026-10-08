Sloužící lékaři z urgentního příjmu pražské nemocnice Bulovka nově vyjíždějí za pacienty v ohrožení života do terénu s posádkami záchranné služby. Jde o pilotní projekt, který slibuje zkrácení prodlev a posílení návaznosti péče. Pokud se osvědčí, mohl by se rozšířit i do dalších zařízení. „Často jezdíme za pacienty v bezvědomí, za těmi, kteří potřebují resuscitační péči,“ popisuje lékař na urgentním příjmu FN Bulovka Vojtěch Ludvík. S pacientem se pak do nemocnice vrací a pokračuje v péči o něj. „V urgentní medicíně bojujeme o čas,“ doplňuje ředitel FN Bulovka a pražských záchranářů Petr Kolouch.
Jde ale také o další užší propojení týmů. Od loňska třeba specialisté na kardiologii z nemocnic v Praze nebo Ostravě vyjíždějí se záchranáři k vybraným pacientům se zástavou srdce – a přímo v terénu je napojují na mimotělní oběh. „Na základě prvních dat a vyhodnocení prvního roku fungování tohoto projektu jsme přesvědčeni, že čas napojení pacienta na mimotělní oběh přímo v terénu se touto organizací péče zkracuje,“ přibližuje Zdeněk Křivánek pověřený řízením pražských záchranářů. To výrazně zvyšuje šance na přežití – pokud tedy současně začala včas i laická resuscitace.