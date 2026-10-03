Pražské letiště plánuje zvýšit poplatky pro cestující, řekl ČT Lašák

Poplatky na pražském letišti vzrostou. Předseda představenstva Radomír Lašák České televizi řekl, že to bude o šest procent. Aerolinky vyjdou tyto služby za každý let na desítky tisíc, v ceně letenky jsou to obvykle stokoruny. Třeba zpáteční cesta do Říma na polovinu dubna příštího roku nyní vyjde zhruba na 3600 korun. V tom jsou i letištní taxy pro cestující ve výši zhruba 680 korun. Nově budou o čtyřicet korun vyšší. Změna začne podle Lašáka platit v březnu příštího roku. Celý rozhovor se šéfem letiště nabídnou na ČT24 Události, komentáře z ekonomiky, které začínají ve 22:00.
Podíl letištních poplatků na celkové ceně letenky bývá nejčastěji od deseti do čtyřiceti procent, a to v závislosti na délce trati a typu letadla. Pražské letiště příští rok čekají i další změny. Stavět se začne například nový parkovací dům. I proto bude vedení potřebovat peníze na další rozvoj.