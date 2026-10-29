Opozice zatáhla média veřejné služby do politického boje, míní Klempíř


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v debatě sněmovního mediálního výboru obvinil opozici, že z médií veřejné služby udělala rukojmí ve sporu o návrh na zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Opozice vyjadřuje obavy ze ztráty jejich nezávislosti, což ale Klempíř odmítá. Výbor ve čtvrtek projednává tento sporný vládní návrh, který kritizuje i část veřejnosti. Pracovníci ČT a ČRo kvůli němu ohlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku.

Ministr přislíbil dostatečný prostor pro debatu ve druhém čtení. Před poslanci zdůraznil mimo jiné, že se mění pouze způsob financování a že média ušetří, protože nebudou muset poplatky vymáhat. Zvýší to podle něj i předvídatelnost jejich financování. Česká televize má podle návrhu v příštím roce dostat o miliardu korun méně, u Českého rozhlasu má pokles představovat 400 milionů korun .

Klempíř odmítl tvrzení, že by financování ze státního rozpočtu bylo experimentem nebo specificky českým řešením. Poukázal na evropský akt o svobodě médií (EMFA), který stanovuje požadavky na ochranu redakční nezávislosti veřejnoprávních médií. „Vlastně se nic nemění,“ podotkl.

Ministr argumentoval příklady dalších evropských zemí, které financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu využívají. „Když to dělá Dánsko, tak je to evropské řešení. Když to děláme my, je to konec demokracie,“ posteskl si. „Podezřívat novináře, že kvůli změně financování změní kvalitu své práce, je projevem jakési nepatřičné neúcty vůči nim,“ uvedl.

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo
Platforma Výbor solidarity studentů zorganizovala v centru Brna protest proti záměru vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet (28. října 2026)

Evropské modely financování veřejnoprávních médií

V Evropské unii existuje několik modelů financování médií veřejné služby. Například Dánsko přešlo od roku 2022 na financování ze státního rozpočtu, jeho součástí jsou ale víceleté dohody stanovující podmínky a finanční rámec veřejné služby.

Ve Švédsku a Finsku nahradily původní poplatky zvláštní daně, jejichž výnosy jsou určeny na financování veřejnoprávních médií. Na Slovensku jsou televize a rozhlas financovány ze státního rozpočtu, přičemž výše příspěvku je stanovena zákonem jako podíl na hrubém domácím produktu. Slovenský parlament však tento podíl již v minulosti snížil.

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii
Ilustrační grafika

Rozdíly mezi jednotlivými modely tak nespočívají pouze ve zdroji peněz, ale také v pravidlech, podle nichž se určuje jejich výše, a v možnostech vlády či parlamentu financování měnit. Evropský akt o svobodě médií požaduje, aby členské státy zajistily veřejnoprávním médiím přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování, které jim umožní plnit jejich poslání a zaručí redakční nezávislost. Konkrétní způsob financování však členským zemím nepředepisuje.

Ministr Klempíř odvolal Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize
Petr Dvořák

Reakce opozice

Ministrův předchůdce Martin Baxa (ODS) se Klempíře zeptal, zda opravdu věří tomu, že Andrej Babiš (ANO) se z pozice premiéra opravdu nebude pokoušet ovlivňovat vysílání ČT a ČRo. Ministr uvedl, že koalice návrhem posiluje předvídatelnost financování. Poslanec ANO Ondřej Babka zopakoval, že i nyní rozhoduje o nastavení výše rozhlasového a televizního poplatku parlament.

Předseda výboru František Talíř (KDU-ČSL) naproti tomu zdůrazňoval, že pokud bude televizi a rozhlas financovat stát z rozpočtu, zvýší se kvůli tomu jeho schodek. Televizi a rozhlas pak budou platit úplně všichni ze svých daní a zaplatí navíc 400 milionů korun na úrocích z navýšeného státního dluhu. Řekl, že lidovci vládní návrh odmítají, protože ho považují za prostor pro vytvoření politického tlaku na média veřejné služby. Způsob projednání předlohy v prvním čtení označil za bezprecedentní.

Vládní koalice předřadila první čtení návrhu na program pátečního jednání sněmovny. Do dalšího kola projednávání prošel v sobotu v časných ranních hodinách. Exministr Baxa označil způsob, jakým koalice prosadila v prvním čtení tento návrh, za „noční blitzkrieg“.

Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích
Jednání Poslanecké sněmovny o rušený poplatků za ČT a ČRo, 23. 10. 2026

Výběr redakce

Rusko zasáhlo nádraží v Dnipru, město hlásí řadu mrtvých

Rusko zasáhlo nádraží v Dnipru, město hlásí řadu mrtvých

09:25Aktualizovánopřed 1 mminutou
Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

16:23Aktualizovánopřed 14 mminutami
Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

před 1 hhodinou
Opozice zatáhla média veřejné služby do politického boje, míní Klempíř

Opozice zatáhla média veřejné služby do politického boje, míní Klempíř

před 1 hhodinou
Evakuační cesty můžou vést do Ruska, bojí se část obyvatel okupovaných Olešek

Evakuační cesty můžou vést do Ruska, bojí se část obyvatel okupovaných Olešek

před 1 hhodinou
„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně

„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Arnika: Čistírna u Pardubic meziročně vypustila násobně víc věčných chemikálií

Arnika: Čistírna u Pardubic meziročně vypustila násobně víc věčných chemikálií

před 2 hhodinami
KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech

KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech

14:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení kvůli nálezu lidských ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. Věc prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle starého trestního zákona. Policejní orgán se zatím zabývá nálezem části jedné končetiny, řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
před 1 hhodinou

Opozice zatáhla média veřejné služby do politického boje, míní Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v debatě sněmovního mediálního výboru obvinil opozici, že z médií veřejné služby udělala rukojmí ve sporu o návrh na zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Opozice vyjadřuje obavy ze ztráty jejich nezávislosti, což ale Klempíř odmítá. Výbor ve čtvrtek projednává tento sporný vládní návrh, který kritizuje i část veřejnosti. Pracovníci ČT a ČRo kvůli němu ohlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku.
před 1 hhodinou

„Významný milník ve vztazích.“ Vlády Česka a Maďarska poprvé zasedaly společně

V pražské Kramářově vile ve čtvrtek poprvé společně jednaly tuzemská a maďarská vláda. Mezivládní konzultace využili k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky měli na programu i další ministři. Podle Babiše čtvrteční setkání představuje „významný milník ve vzájemných vztazích“. Jednání označil za přínosné a konkrétní. Oznámil také, že Praha a Budapešť budou usilovat o finance z evropského rozpočtu na příštích sedm let na budování vysokorychlostních tratí.
11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Arnika: Čistírna u Pardubic meziročně vypustila násobně víc věčných chemikálií

Biologická čistírna odpadních vod v Rybitví u Pardubic loni vypustila do vody meziročně téměř sedmkrát více takzvaných věčných chemikálií (PFAS). Tyto látky se v přírodě téměř nerozkládají a některé mohou škodit lidskému zdraví. Zatím není jasné, zda pocházejí převážně z městských odpadních vod, nebo z chemických provozů. Uvedli to zástupci spolku Arnika, který zveřejnil žebříčky největších znečišťovatelů v tuzemsku. Nejčastěji se v nich umisťovaly provozy z Ústeckého kraje, následované Moravskoslezským a Pardubickým.
před 2 hhodinami

KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech

Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility, a to bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) harmonogram výstavby bloků není ohrožen. KHNP bude podle něj jednat s dalšími zájemci, kterých má být dost.
14:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Brambor bude v tuzemsku letos o pětinu méně než loni, roli hraje i změna klimatu

Brambory tvoří jeden ze základů českého jídelníčku. Letos ale byla z více důvodů jejich sklizeň velmi nízká, což nejspíš povede ke zvýšení jejich ceny.
před 3 hhodinami

V Mostě pokračuje stávající koalice hnutí ProMost a ANO

Mosteckou radnici povede další čtyři roky dosavadní koalice hnutí ProMost a hnutí ANO. Uskupení ve čtvrtek podepsala koaliční smlouvu pro období 2026 až 2030. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají dohromady třicet mandátů, z toho ProMost 22 a ANO osm. Primátorem zůstane lídr ProMost Marek Hrvol.
před 3 hhodinami

Volkswagen hlásí výrazný propad zisku, Škoda naopak růst

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Naopak Škoda Auto, která je součástí koncernu, zaznamenala meziroční růst provozního zisku o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun).
08:58Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

před 1 hhodinou
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026