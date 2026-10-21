Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Chatboti s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT, Claude a Copilot, jsou stále populárnější. Kolik by toho ale o nás měli skutečně vědět?
V době chatbotů s umělou inteligencí se schopnost rozpoznat, jaké informace si nechat pro sebe, stala zásadní digitální dovedností. Společnost ESET zaměřující se na digitální bezpečnost varuje, že ne vždy je jasné, jak chatboti nakládají s informacemi, které s nimi sdílíme. Zdůrazňuje proto, že před žádostí o radu ohledně duševního zdraví, zdravotních či právních problémů nebo jiných osobních záležitostí je důležité pečlivě zvážit možné důsledky.
Jak vyplývá ze souvisejícího vyjádření, před výběrem konkrétní platformy nebo modelu je nezbytné prostudovat zásady poskytovatele týkající se nakládání s daty a zkontrolovat dostupná nastavení ochrany soukromí, abychom věděli, jak jsou naše informace shromažďovány, ukládány a využívány.
Přestože některé platformy kladou důraz na ochranu soukromí a digitální suverenitu dat, uživatelé by měli zůstat obezřetní. Zásady, podmínky používání i priority společností se mohou měnit, takže data, která dnes sdílíme, mohou být v budoucnu využita k trénování systémů umělé inteligence.
A konečně, než jakékoli informace sdílíme, měli bychom se sami sebe zeptat, zda jsou veřejně dostupné, zda máme potřebné oprávnění je sdílet a zda by nám nevadilo, kdyby byly odhaleny při úniku dat.
Bezpečné používání AI
Dále, pro větší bezpečnost je důležité zkontrolovat, které kategorie důvěrných dat mohou být zpracovávány prostřednictvím nástroje, zda jsou povoleny funkce jako historie chatu a paměť a zda externí pluginy, odkazy nebo funkce webového vyhledávání mohou přenášet informace mimo prostředí kontrolované organizací, pro kterou pracujete.
Bezpečnostní firma také varuje, že inteligentní chatbot může na základě historie zadání odvodit informace týkající se konkrétní osoby, a to i v případě, že jsou vložená data anonymizovaná. Smazání konverzace navíc nemusí nutně znamenat, že byly odstraněny všechny související údaje nebo jejich kopie. Odstranění sice může omezit vystavení informací riziku, nemělo by se však považovat za důkaz, že po nich nezůstala žádná stopa.
Proto je důležité znát pravidla uchovávání dat a způsob, jakým daný poskytovatel nakládá se shromážděnými informacemi, včetně jejich případného využití k trénování modelů umělé inteligence.
Co tedy dělat, pokud jsme sdíleli citlivé informace? Pokud je to možné, smažme konverzaci, odstraňme uložené vzpomínky a zrušme přístup k propojeným aplikacím, pokud je to v daném případě relevantní. Pokud jsme odhalili hesla, obnovovací kódy nebo jiné přihlašovací údaje, je zásadní je změnit. Pokud se jedná o firemní údaje, data zákazníků nebo třetích stran, měli bychom incident nahlásit zaměstnavateli nebo bezpečnostnímu týmu organizace, místo abychom se jej snažili řešit sami.
Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 21. října 2026 v 11:00 (SELČ). Zdrojem je APE-MPE.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.