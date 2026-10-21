EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů


před 21 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Evropská unie (EU) podniká kroky proti internetové cestovní agentuře Booking.com kvůli tomu, jak rezervační platforma bojuje proti podvodům, a to v době, kdy přibývá případů údajného podvodného jednání.

Evropská komise (EK) uvedla, že web dostatečně neřeší riziko podvodných nabídek a takzvaných phishingových podvodů.

Brusel také vyšetřuje, zda společnost jasně označuje jako reklamu nabídky, které se ve výsledcích internetového vyhledávání zobrazují na vyšších pozicích díky tomu, že jejich poskytovatelé zaplatili za lepší umístění.

EK uvedla, že úsilí společnosti Booking.com v boji proti podvodům a podvodným praktikám bylo „naprosto nedostatečné“.

Komise při oznámení vyšetřování podle nařízení o digitálních službách (DSA) uvedla, že prověří, zda Booking.com „řádně identifikoval a vyhodnotil systémová rizika spojená s šířením nezákonného obsahu“.

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„Vyšetřování se týká podezření, (...) že Booking.com nedělá dost pro prevenci internetových podvodů a podvodného jednání na své platformě,“ uvedl představitel EU.

Může jít například o nabídky neexistujících ubytovacích zařízení a podvody spočívající ve vydávání se za někoho jiného.

Podle DSA mají velké platformy zákonnou povinnost zajistit odstraňování podvodného či nezákonného obsahu a zavést opatření ke zmírnění rizika podvodů.

Podle jednoho z představitelů EU podvody často spočívají v tom, že se někdo vydává za majitele nemovitosti a nabízí ji k pronájmu, přestože mu ve skutečnosti nepatří.

Představitel EU uvedl, že uživatelé mohou dorazit do své prázdninové destinace poté, co zaplatili za ubytování, a zjistit, že se dovnitř nedostanou, přičemž jim sousedé řeknou, že jde o podvod.

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Podvody mohou zahrnovat také phishing, při němž podvodníci převezmou účet majitele ubytovacího zařízení, vydávají se za něj a následně zneužijí kontaktní údaje.

„Začnou lidem posílat zprávy, že musí zaplatit další částky. Například jim přijde zpráva, že ubytování ještě není k dispozici a že je třeba připlatit. Pokud to udělají, ukáže se, že komunikovali s nesprávnou osobou, a přijdou tak o peníze,“ popsal představitel EU.

EK prověří, zda platforma zavedla dostatečná ochranná opatření, která zabrání zneužití dat a podvodům.

„Máme jasné důkazy, že posouzení rizik nebylo dostatečné. Chceme, aby společnost důkladně analyzovala případy, k nimž dochází na její vlastní platformě, zabývala se externími hlášeními a řádně vyhodnocovala závažnost podvodů.“

„Domníváme se, že kroky, které společnost podnikla, jsou naprosto nedostatečné,“ uvedl představitel EU.

EK tvrdí, že Booking.com podcenil dopady podvodných nabídek a ubytování bez potřebných oprávnění.

„Do budoucna očekáváme, že Booking.com bude rizika vyhodnocovat důkladněji,“ uvedl další představitel EU.

„Máme také podezření, že společnost při posuzování rizik nezohlednila podvodné nabídky a nabídky, které nejsou v souladu s předpisy, a nepřijala dostatečná opatření k omezení těchto rizik.“

„Již nyní vidíme, že odstraňování nabídek po obdržení (stížností) neprobíhalo tak, jak bychom v takových případech očekávali,“ dodal představitel.

Regulátoři vyšetřují také praxi, kdy si hotely mohou zaplatit za lepší umístění ve výsledcích vyhledávání na webu Booking.com, aniž by byly tyto nabídky jasně označeny jako reklama.

„Poskytovatelé ubytování mohou zvýšit viditelnost svých nabídek ve výsledcích vyhledávání na Booking.com tím, že zaplatí vyšší provizi,“ uvedla Komise. „Uživatelé musí být schopni jasně rozpoznat, že tyto zvýhodněné nabídky jsou ve skutečnosti reklamou.“

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„Komise také prověří, zda uživatelé u každé reklamy zobrazované na Booking.com snadno zjistí, kdo za ní stojí, kdo ji zaplatil, proč se jim zobrazuje a jak mohou změnit nastavení, které určuje, jaké reklamy uvidí.“

Evropská komise uvedla, že podle DSA mají uživatelé právo vědět, kdy a v čí prospěch se jim reklama zobrazuje.

„Bez těchto informací nemohou rozlišit, zda se nabídka zobrazuje na předních místech proto, že odpovídá jejich vyhledávání, nebo proto, že si poskytovatel ubytování za toto umístění zaplatil,“ uvedla Komise.

Evropská komise je v úzkém kontaktu s nizozemským regulačním úřadem, protože společnost Booking.com sídlí v Nizozemsku.

Podle představitelů EU zaznamenala nizozemská spotřebitelská organizace letos desetinásobný nárůst počtu případů podvodů oproti roku 2025. V první části roku 2026 evidovala 1072 oznámení o podvodech na Booking.com, přičemž škody dosáhly přibližně 82 tisíc eur (asi 2,05 milionu korun).

Komise má k dispozici přesvědčivé důkazy z Nizozemska, představitelé však připouštějí, že informace z ostatních zemí EU jsou zatím neúplné. Úřad se totiž opírá především o hlášení národních spotřebitelských organizací.

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„Jde o celoevropské vyšetřování,“ přiblížil jeden z představitelů.

Komise hodlá v rámci prioritního hloubkového šetření zasílat další žádosti o informace, provádět rozhovory a případně i inspekce.

Podle Komise přibývá podvodů také na dalších platformách zaměřených na spotřebitele. Upozornila na ně evropská spotřebitelská organizace BEUC, která sdružuje 44 organizací na ochranu spotřebitelů z celé Evropy.

Podle jednoho z představitelů EU banky a provozovatelé on-line platebních služeb uvádějí, že sedmdesát procent podvodů začíná na internetových platformách. Údaje Evropské centrální banky za rok 2024 vyčíslují celkové škody způsobené internetovými podvody na 4,2 miliardy eur (přibližně 105 miliard korun). Počet případů přitom každoročně roste o sedmnáct procent.

Komise připojila, že s Booking.com nadále jedná a vyšetřování je zatím v předběžné fázi. Podle jednoho z představitelů je nyní prioritou ověřit, jak rychle a jak často společnost odstraňuje podvodné nabídky.

Podvodníci cílí na uživatele ubytovacích platforem
Falešné registrace

Článek napsal Tony Connelly (RTE), poprvé byl publikován 21. října 2026 ve 12:14 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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