Předseda Evropské rady António Costa představil přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Navrhuje zdanit velké technologické společnosti a počítá se škrty ve výši 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) oproti plánu představeném původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
„Myslím, že tento návrh nás může posunout blíže ke konečné dohodě,“ řekl Costa na tiskové konferenci v Bruselu. O návrhu budou příští týden jednat unijní prezidenti a premiéři na dvoudenním summitu.
Evropská komise loni v červenci navrhla dlouhodobý rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (asi 43,1 bilionu korun) v cenách roku 2025. O podobu rozpočtu se přou členské země a hlavně Německo volá po jeho výrazném zeštíhlení. Berlín kritizoval i návrh zveřejněný minulý měsíc, podle kterého by sedmiletý rozpočet měl být seškrtán o 140 miliard eur (3,42 bilionu korun).
Pomoci má nová daň
Costa, který zastupuje 27 členských států EU, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jedním z těchto zdrojů by mohla být daň na technologické firmy.
Podle Costova návrhu by se týkala společností, které mají v EU z digitálních aktivit obrat nejméně 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) a celosvětový obrat přes 750 milionů eur (18,3 miliardy korun), píše AFP.
Agentura poznamenala, že Costův návrh pravděpodobně vyvolá odpor administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se tvrdě ohrazuje proti pokutám, jimiž EU trestá velké technologické společnosti za porušení pravidel týkajících se konkurence a obsahu.