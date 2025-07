S letními dovolenými přicházejí i internetové podvody. Na co si dát pozor?

Stačí jen pár kliknutí a sen o dovolené a peníze jsou pryč. Falešných stránek rezervačních serverů totiž přibývá, což potvrzuje i IT analytik společnosti ESET Jakub Souček, který na odhalení podvodů spolupracoval s policií. „Každý měsíc se s tím setká mezi desítkami až stovkami uživatelů. V České republice je to takový sezonní typ útoků. Loni jsme detekovali zvýšený nárůst právě v průběhu léta a můžeme očekávat, že to se stane i letos,“ říká Souček.

Podvodníci přes falešné stránky posílají turistům výzvy k urgentní platbě. „Útočníci se dostanou k účtu firmy, která ubytování inzeruje. A díky tomu vidí seznam lidí, kteří mají ubytování rezervované, i jejich osobní údaje,“ vysvětluje Souček.

IT analytici radí zkontrolovat adresu v záhlaví stránky. Zatímco u reálného rezervačního systému je například uvedeno „booking.com“, u falešného profilu je zcela jiná adresa.