Sněžku zasáhl orkán, horní úsek lanovky nejede

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
Na vrcholu nejvyšší české hory bylo v pátek dopoledne osm stupňů pod nulou, ale pocitová teplota byla kvůli větru kolem minus dvaceti stupňů, vyplynulo z dat měřicí stanice na poštovně na Sněžce.
Kabinová lanovka má dva úseky, horní z Růžové hory na Sněžku bývá kvůli větru mimo provoz častěji. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. V provozu je od 08:00 do 18:00 v závislosti na počasí.
Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, musí turisté od Růžové hory, kde je mezistanice, pěšky. Trasa po žluté turistické trase je dlouhá zhruba 2,4 kilometru.
Lavinové nebezpečí
V Krkonoších platí od pátku v lavinových katastrech první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Horská služba (HS) vyhlásila lavinový stupeň v Krkonoších v současné zimní sezoně poprvé. Na hřebenech Krkonoš je 20 až 50 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a ve žlabech. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle.
Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky. Například u nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo v pátek ráno osm stupňů pod nulou, mlha, 30 centimetrů sněhu, sněžilo a vítr měl rychlost přes 28 kilometrů v hodině, vyplynulo z informací HS.
V pátek má být podle předpovědi v Krkonoších větrno, zataženo až oblačno, místy s trvalejším sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Nejvyšší teploty budou v rozmezí od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia, v oblastech tisíc metrů nad mořem minus osm až minus pět stupňů. Čerstvý jihozápadní vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, k večeru bude ustávat.