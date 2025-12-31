Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.

Doprava na dálnici S7 mezi Varšavou a přístavním městem Gdaňsk byla v úterý vážně narušena poté, co tam uvázly nákladní automobily, které zablokovaly komunikaci, píše agentura PAP. „Dálnice S7 je nyní zprůjezdněna, ale provoz mezi (městy) Olsztynkem a Ostródou je stále pomalý v obou směrech,“ řekl náměstek ministra vnitra Wieslaw Szczepański.

Zablokované a neprůjezdné podle něj zůstávají některé okresní silnice ve Varmijsko-Mazurském vojvodství na severu země.

4 minuty
Vánice zastavila dálnici mezi Varšavou a Gdaňskem
Zdroj: Reuters/TVN

Počasí narušilo také železniční dopravu. Dráhy zrušily během úterka šestnáct spojů, dalších 45 vlaků se muselo zastavit na trase a 312 spojů mělo zpoždění, dodal Szczepański.

Varšavské letiště Modlin ve středu ráno kvůli počasí podle PAP dočasně pozastavilo provoz a na Chopinově letišti v polské metropoli byli cestující varováni před zpožděnými odlety, protože letadla musela být před odletem odmrazena.

Polská meteorologická agentura IMGW vydala varování před sněžením pro řadu míst v Polsku, píše dále agentura. Nejvíce sněhové pokrývky úřady evidovaly ke středečnímu ránu ve městech Mlawa a Olsztyn, kde naměřily 57 centimetrů, respektive 45 centimetrů, sněhu.

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, autobusy nabírají zpoždění
Ilustrační fotografie

Polsko čelí neobvyklému jevu

Podle serveru iMeteo.sk Polsko nyní zasáhl klimatický jev, který je v Evropě poměrně vzácný. Jedná se o takzvaný jezerní efekt, který se běžně vyskytuje především ve Spojených státech v okolí Velkých jezer. Vzniká, když velmi mrazivý vzduch z Arktidy nebo Ruska přejde nad teplejší vodní hladinou.

Vzduch do sebe nasaje obrovské množství vlhkosti, ohřeje se a začne stoupat, čímž vzniknou mohutné bouřkové oblaky. V důsledku tohoto jevu se na severu a severovýchodě Polska vytvořily mraky typu cumulonimbus přinášející intenzivní sněhové srážky. V jedné oblasti z nich může napadnout i šedesát centimetrů sněhu, zatímco o několik kilometrů dál může být intenzita sněžení podstatně menší, dodal server iMeteo.sk.

Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr
Zasněžené kopce poblíž obce Brumov-Bylnice na Zlínsku

Počasí na Slovensku

Husté sněžení zasáhlo také severní část Slovenska, kde je místy nulová viditelnost a při silném větru se tvoří sněhové jazyky. Komplikovaná situace je především v podtatranské oblasti, kde policie doporučuje motoristům zjistit si předem aktuální situaci, protože kvůli sněžení mohou být některé silnice uzavřené. V odpoledních hodinách se jednalo například o silnici mezi obcemi Štrba a Šuňava, informoval server netky.sk.

Silný vítr a sněžení představují riziko také při pohybu v horském terénu, varovala slovenská policie. Meteorologové předpověděli, že na horách bude na přelomu roku extrémně chladno – ve výškách nad 1500 metrů může teplota klesnout až na minus 16 stupňů Celsia, napsal server iMeteo.sk.

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu
Počasí na Šumavě

Výběr redakce

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

před 31 mminutami
Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

15:05Aktualizovánopřed 39 mminutami
Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

před 1 hhodinou
Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

12:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

12:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

08:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

před 8 hhodinami
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
před 31 mminutami

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v íránské provincii Fárs se pokusili násilím proniknout do vládní budovy, bezpečnostní složky jim v tom ale zabránily, píše agentura Reuters. Připomíná, že Íránem se již čtvrtým dnem šíří pouliční protesty. Íránská státní média uvedla, že vůdkyní útočící skupiny byla osmadvacetiletá žena, kterou zadrželi.
před 1 hhodinou

Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

Ve světě začaly oslavy příchodu nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, o patnáct minut později jej následovaly Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu. Ve 12:00 začal slavit Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga, o hodinu později pak ostrov Fidži v Oceánii. Ve 14:00 se přidala Austrálie. Úderem 16:00 vstoupily do nového roku Japonsko, Severní a Jižní Korea, části Ruska nebo Východní Timor a tichomořský ostrov Palau. Po 17. hodině následovala například Čína.
12:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

Finské úřady ve středu zadržely a prohledaly nákladní loď Fitburg, která je podezřelá z poškození podmořského kabelu v Baltském moři spojujícího Helsinky a Tallin. Finská policie to oznámila dle Reuters na tiskové konferenci. Loď plula pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin, uvedl mluvčí policie. Podle údajů MarineTraffic vyplula z ruského Petrohradu a směřovala do izraelské Haify. Na incident reagovali prezidenti Finska a Estonska Alexander Stubb a Alar Karis.
12:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila, že úspěšně dokončila své vojenské manévry kolem Tchaj-wanu, píše agentura AFP. Čína do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřežní stráže. Čínský prezident Si Ťin-pching později v novoročním projevu prohlásil, že sjednocení Číny nelze zastavit.
08:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Železniční doprava v tunelu pod Lamanšským průlivem byla obnovena v obou směrech, oznámila na svém webu železniční společnost Eurostar. Výpadek proudu v tunelu zastavil v úterý na několik hodin vlakové spoje mezi Londýnem a evropskou pevninou. Společnost Getlink, která je provozovatelem tunelu, podle agentury AFP uvedla, že se problém s elektřinou podařilo v noci vyřešit.
před 8 hhodinami

Rusko při útoku na Oděskou oblast zranilo šest lidí včetně dětí

Ruské vzdušné útoky na Oděskou oblast zranily šest lidí včetně tří dětí, přičemž část Oděsy zůstala bez elektřiny, tepla a vody. S odvoláním na místní činitele to napsal server Ukrajinska pravda, podle něhož Rusové útočili na civilní a energetickou infrastrukturu. Ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 101 z celkových 127 dronů, které Rusové na zemi v noci vyslali, dalších dvacet bezpilotních letounů podle něj zasáhlo jedenáct míst.
před 8 hhodinami

Thajsko propustilo osmnáct kambodžských vojáků zadržovaných od července

Thajsko ve středu propustilo osmnáct kambodžských vojáků, které zadržovalo od letošního července, informovaly podle agentury Reuters kambodžské úřady. Po sérii přeshraničních bojů panuje mezi oběma zeměmi od uplynulé soboty nový klid zbraní.
před 12 hhodinami
Načítání...