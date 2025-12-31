Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
Doprava na dálnici S7 mezi Varšavou a přístavním městem Gdaňsk byla v úterý vážně narušena poté, co tam uvázly nákladní automobily, které zablokovaly komunikaci, píše agentura PAP. „Dálnice S7 je nyní zprůjezdněna, ale provoz mezi (městy) Olsztynkem a Ostródou je stále pomalý v obou směrech,“ řekl náměstek ministra vnitra Wieslaw Szczepański.
Zablokované a neprůjezdné podle něj zůstávají některé okresní silnice ve Varmijsko-Mazurském vojvodství na severu země.
Počasí narušilo také železniční dopravu. Dráhy zrušily během úterka šestnáct spojů, dalších 45 vlaků se muselo zastavit na trase a 312 spojů mělo zpoždění, dodal Szczepański.
Varšavské letiště Modlin ve středu ráno kvůli počasí podle PAP dočasně pozastavilo provoz a na Chopinově letišti v polské metropoli byli cestující varováni před zpožděnými odlety, protože letadla musela být před odletem odmrazena.
Polská meteorologická agentura IMGW vydala varování před sněžením pro řadu míst v Polsku, píše dále agentura. Nejvíce sněhové pokrývky úřady evidovaly ke středečnímu ránu ve městech Mlawa a Olsztyn, kde naměřily 57 centimetrů, respektive 45 centimetrů, sněhu.
Polsko čelí neobvyklému jevu
Podle serveru iMeteo.sk Polsko nyní zasáhl klimatický jev, který je v Evropě poměrně vzácný. Jedná se o takzvaný jezerní efekt, který se běžně vyskytuje především ve Spojených státech v okolí Velkých jezer. Vzniká, když velmi mrazivý vzduch z Arktidy nebo Ruska přejde nad teplejší vodní hladinou.
Vzduch do sebe nasaje obrovské množství vlhkosti, ohřeje se a začne stoupat, čímž vzniknou mohutné bouřkové oblaky. V důsledku tohoto jevu se na severu a severovýchodě Polska vytvořily mraky typu cumulonimbus přinášející intenzivní sněhové srážky. V jedné oblasti z nich může napadnout i šedesát centimetrů sněhu, zatímco o několik kilometrů dál může být intenzita sněžení podstatně menší, dodal server iMeteo.sk.
Počasí na Slovensku
Husté sněžení zasáhlo také severní část Slovenska, kde je místy nulová viditelnost a při silném větru se tvoří sněhové jazyky. Komplikovaná situace je především v podtatranské oblasti, kde policie doporučuje motoristům zjistit si předem aktuální situaci, protože kvůli sněžení mohou být některé silnice uzavřené. V odpoledních hodinách se jednalo například o silnici mezi obcemi Štrba a Šuňava, informoval server netky.sk.
Silný vítr a sněžení představují riziko také při pohybu v horském terénu, varovala slovenská policie. Meteorologové předpověděli, že na horách bude na přelomu roku extrémně chladno – ve výškách nad 1500 metrů může teplota klesnout až na minus 16 stupňů Celsia, napsal server iMeteo.sk.