Silvestr bude doprovázet sníh a silný vítr

před 43 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Studio 6: Předpověď počasí
Zdroj: ČT24

Hory v Česku v tomto týdnu zasype sníh, sněžit bude i jinde, v nižších polohách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude mrznout, teploty i přes den budou kolem nuly. Od úterý meteorologové čekají silnější vítr, ve středu s nárazy až o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině. Budou se tak tvořit sněhové jazyky, na horách závěje a v noci hrozí náledí, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Pondělní ranní teploty se podle meteoroložky ČT Marie Odstrčilové pohybovaly od minus dvou do minus osmi stupňů Celsia. „Ale třeba ve Volarech je minus šestnáct stupňů. Vůbec nejtepleji je v Peci pod Sněžkou, kde jsou plus tři stupně,“ popsala po šesté hodině ranní. Vůbec nejchladněji bylo ráno na Šumavě na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde naměřili minus 19,2 stupně Celsia.

V průběhu pondělního dne bude ještě jasno až polojasno, během dne se ale začne od severu zatahovat a přijde sněžení. To se bude podle Odstrčilové týkat právě zejména severní poloviny území. „V nejnižších polohách pod třemi sty metry se objeví i déšť se sněhem nebo déšť. Může být zpočátku ojediněle i mrznoucí,“ přiblížila.

Teploty přes den mohou v pondělí ještě vystoupat i na čtyři stupně Celsia, na horách už bude mrznout celý den. Náledí na silnicích, před kterým ČHMÚ varoval, se může v zastíněných místech udržet i během dne.

Na silnicích v celém Česku hrozí až do pondělka náledí
Ilustrační foto

Na horách může do pátku napadnout až půl metru sněhu

Oblačné nebo zatažené nebe zůstane do konce týdne a bude padat sníh, v nižších polohách s deštěm. Do pátku může napadnout až téměř dvacet centimetrů nového sněhu, na horách i víc než půl metru. „Postupně bude sněžit na většině území v noci z pondělka na úterý. Ve středu čekáme sněžení na většině území,“ upřesnila Odstrčilová, podle níž by sněžení mělo postupně ubývat ve čtvrtek.

„Ve všech těchto dnech ale platí, že v nejnižších polohách pod třemi sty metry nad mořem může padat i déšť se sněhem nebo déšť, takže se sněhovou pokrývkou úplně na celém území počítat nemůžeme,“ zdůraznila meteoroložka.

Ve středu může foukat vítr s nárazy až sedmdesát kilometrů za hodinu. „Pravděpodobně před ním bude varovat i výstraha, která se bude vydávat v příštích dnech,“ doplnila Odstrčilová. V úterý, ve čtvrtek a v pátek by měl být vítr slabší s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Ze sněhu se mohou při větrném počasí místy tvořit jazyky, na horách i závěje. V úterý se v noci v nižších polohách může tvořit náledí.

Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem
Zimní počasí v Česku

Teploty přes den se od úterý budou pohybovat nejčastěji od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. V noci se budou držet pod nulou, nejvýrazněji by měly klesnout ve středu k minus sedmi stupňům. Mráz může být silnější při zmenšené oblačnosti. V jednotlivých dnech se teploty mohou mírně lišit. „Některé oblasti budou chladnější během úterý. Některé pak ve středu nebo ve čtvrtek,“ dodala meteoroložka ČT.

Na víkend se počasí podle předpovědi nezmění. Občasné sněžení nebo sněhové přeháňky meteorologové očekávají na většině území, v nížinách mohou být srážky smíšené nebo dešťové. V noci bude od nuly do minus pěti stupňů Celsia, při vyjasnění až minus sedm stupňů, přes den kolem nuly.

