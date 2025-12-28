Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí

V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by měli být opatrní. Meteorologové také uvedli, že v příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit.
„Na komunikacích se bude místy tvořit jíní, které vlivem provozu vytvoří náledí. Kluzké vozovky mohou ve stinných místech přetrvávat i přes den, a to i při teplotách vzduchu nad nulou,“ uvedli meteorologové ve výstraze. Řidičům na náledí hrozí smyk při náhlém brzdění, v zatáčkách a při prudkém předjíždění.
V noci na pondělí se mohou v Česku ojediněle objevovat mrznoucí mlhy a bude znatelně chladněji než v noci na dnešek. Teploty klesnou až na minus sedm stupňů Celsia, při bezvětří ještě níže. „Zítra (v pondělí) bude ještě zpočátku málo oblačnosti, ale od severu se potupně zatáhne, odpolední teploty budou od nuly do plus čtyř stupňů Celsia,“ sdělil ČHMÚ.
Na přelomu roku bude hodně sněžit, na horách hrozí závěje
Meteorologové také uvedli, že v příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit, hlavně na horách. Od úterý bude také větrno, na horách proto hrozí závěje a sněhové jazyky.
„Příští týden si sněhu konečně užijeme, a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne,“ uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.
V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.
„Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra,“ podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat, a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky.
„Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech,“ upozornili meteorologové.
Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 až 70 kilometrů za hodinu, na horách budou silnější.
„Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší,“ dodali meteorologové.