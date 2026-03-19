Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, zabývat posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu plánuje prosazovat zejména změnu systému emisních povolenek EU ETS. „Cena povolenek ETS 1 dnes ničí evropský průmysl, těží z toho především spekulanti,“ řekl Babiš před odletem na summit. Česko i další země po Evropské komisi chtějí, aby řešila vysoké ceny energií, které jsou podle nich základní brzdou konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Česko je jednou z deseti zemí, které se připojily k dopisu Costovi a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém žádají důkladnou revizi systému emisních povolenek EU ETS. Podle Babiše bude Česko prosazovat především revizi systému ETS 1, který podle něho ještě do roku 2020 fungoval normálně. Evropská komise by podle nich měla předložit přezkum ETS již do konce května a nikoli až v létě.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) přicházejí na jednání vlády

Česko chce omezit ETS 1

Praha přichází ohledně změny systému ETS s vlastními návrhy, chce cenový strop pro povolenky a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Podle Babiše je jedinou cestou, jak pomoci průmyslu do roku 2034, vyjmout části průmyslu ze systému ETS 1. Chce rovněž, aby byla posílena takzvaná Rezerva tržní stability, tedy aby tento mechanismus mohl lépe řešit nadměrné kolísání cen a v krátkodobém horizontu pomáhal udržovat ceny povolenek pod kontrolou.

Závěry summitu týkající se právě ETS jsou podle zdrojů ČTK poslední částí, která dosud nebyla dojednána a na které nepanuje shoda. Costa bude proto vše řešit až přímo na schůzce s jednotlivými lídry. Část zemí, mezi kterými je právě Česko, ale i Polsko či Itálie, chce zásadní změny systému, státy jako Španělsko či skandinávské země naopak napsaly dopis, ve kterém naléhají na Brusel, aby systém neoslaboval. Jde podle nich o základní kámen evropské klimatické politiky.

Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028
Evropský parlament

Babiš se po izraelském útoku obává růstu cen plynu

Babiš se před odletem vyjádřil i k středečnímu útoku Izraele na íránskou těžební infrastrukturu. Útok Izraele označil za nepochopitelný a obává se, že v jeho důsledku stoupne cena plynu. „Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v Česku dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ uvedl Babiš. Po izraelském útoku, se situace totálně změnila a je velice špatná, míní premiér.

Odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu nic nevěděly. Izrael podle Trumpa už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.

Ropa dál zdražuje, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku
Ilustrační foto

Babiš se neobává, že by konflikt na Blízkém východě způsobil migrační vlnu do Evropy. Řekl, že o tom mluvil se svým poradcem, orientologem Petrem Pelikánem. „Žádná migrační vlna nehrozí, on se tím zabývá desítky let a určitě migrace z Íránu do Evropy nehrozí,“ řekl předseda vlády.

Doplnil, že na neformální schůzce k migraci, která má summitu předcházet, bude opakovat pozici Česka. Podle Babiše vláda prosazuje mimo jiné obranu Evropy na moři, spolupráci se státy severní Afriky či zapojení zemí západního Balkánu do Schengenu.

Česko se podle Babiše musí také připravit na dobu, až skončí válka na Ukrajině a do evropských zemí by mohli přijít lidé, kteří v konfliktu bojovali. Česko se proto tento týden připojilo k iniciativě několika zemí Evropské unie, které prosazují zpřísnění pravidel vydávání víz bývalým a současným ruským vojákům, kteří se snaží o vstup do schengenského prostoru.

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

před 1 hhodinou
Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

01:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

před 2 hhodinami
Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

před 10 hhodinami

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh.
Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, zabývat posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Zástupci opozice Babišův záměr kritizují. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu, kdy Macinka zmínil, že by Česko neměl reprezentovat Pavel.
Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
VideoSpolupráci s výrobcem letounů F-35 uzavřela poslední z jedenácti českých firem

Dohodu o průmyslové spolupráci na pořízení 24 amerických letounů páté generace F-35 pro českou armádu podepsal ve středu s firmou Lockheed Martin poslední z jedenácti českých subjektů, společnost Ray Service. Její vedení to považuje za „skok kupředu", znamená to pro ni investice do nových kapacit. Další firma, PBS Group, se na vylepšení stíhačky podílí už druhým rokem. Na začátku přitom bylo její důsledné prověření výrobcem. O nákupu stíhaček rozhodla před třemi lety minulá vláda, výcvik prvních českých pilotů má začít v roce 2029. Plná bojeschopnost je nyní plánována na rok 2035. Pořízení letounů a úpravy infrastruktury mají vyjít na 150 miliard korun.
Pavel: Zákon o zahraničních vazbách by byl jedním z kroků k omezení demokracie

Prezident Petr Pavel míní, že zákon o registraci neziskových organizací spolupracujících se zahraničními partnery by byl jedním z významných kroků k omezení demokracie v zemi. Znění zákona a jeho dopadům se chce proto detailně věnovat.
