Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, zabývat posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu plánuje prosazovat zejména změnu systému emisních povolenek EU ETS. „Cena povolenek ETS 1 dnes ničí evropský průmysl, těží z toho především spekulanti,“ řekl Babiš před odletem na summit. Česko i další země po Evropské komisi chtějí, aby řešila vysoké ceny energií, které jsou podle nich základní brzdou konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
Česko je jednou z deseti zemí, které se připojily k dopisu Costovi a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém žádají důkladnou revizi systému emisních povolenek EU ETS. Podle Babiše bude Česko prosazovat především revizi systému ETS 1, který podle něho ještě do roku 2020 fungoval normálně. Evropská komise by podle nich měla předložit přezkum ETS již do konce května a nikoli až v létě.
Česko chce omezit ETS 1
Praha přichází ohledně změny systému ETS s vlastními návrhy, chce cenový strop pro povolenky a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Podle Babiše je jedinou cestou, jak pomoci průmyslu do roku 2034, vyjmout části průmyslu ze systému ETS 1. Chce rovněž, aby byla posílena takzvaná Rezerva tržní stability, tedy aby tento mechanismus mohl lépe řešit nadměrné kolísání cen a v krátkodobém horizontu pomáhal udržovat ceny povolenek pod kontrolou.
Závěry summitu týkající se právě ETS jsou podle zdrojů ČTK poslední částí, která dosud nebyla dojednána a na které nepanuje shoda. Costa bude proto vše řešit až přímo na schůzce s jednotlivými lídry. Část zemí, mezi kterými je právě Česko, ale i Polsko či Itálie, chce zásadní změny systému, státy jako Španělsko či skandinávské země naopak napsaly dopis, ve kterém naléhají na Brusel, aby systém neoslaboval. Jde podle nich o základní kámen evropské klimatické politiky.
Babiš se po izraelském útoku obává růstu cen plynu
Babiš se před odletem vyjádřil i k středečnímu útoku Izraele na íránskou těžební infrastrukturu. Útok Izraele označil za nepochopitelný a obává se, že v jeho důsledku stoupne cena plynu. „Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v Česku dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ uvedl Babiš. Po izraelském útoku, se situace totálně změnila a je velice špatná, míní premiér.
Odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu nic nevěděly. Izrael podle Trumpa už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.
Babiš se neobává, že by konflikt na Blízkém východě způsobil migrační vlnu do Evropy. Řekl, že o tom mluvil se svým poradcem, orientologem Petrem Pelikánem. „Žádná migrační vlna nehrozí, on se tím zabývá desítky let a určitě migrace z Íránu do Evropy nehrozí,“ řekl předseda vlády.
Doplnil, že na neformální schůzce k migraci, která má summitu předcházet, bude opakovat pozici Česka. Podle Babiše vláda prosazuje mimo jiné obranu Evropy na moři, spolupráci se státy severní Afriky či zapojení zemí západního Balkánu do Schengenu.
Česko se podle Babiše musí také připravit na dobu, až skončí válka na Ukrajině a do evropských zemí by mohli přijít lidé, kteří v konfliktu bojovali. Česko se proto tento týden připojilo k iniciativě několika zemí Evropské unie, které prosazují zpřísnění pravidel vydávání víz bývalým a současným ruským vojákům, kteří se snaží o vstup do schengenského prostoru.