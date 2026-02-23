Nizozemsko má novou vládu s nejmladším premiérem v historii země

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby. Spolu s D66 tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.
„Jsme hrdí, že to můžeme dělat společně. Vstupujeme do nové fáze, která s sebou nese velkou zodpovědnost a především společný slib, že se budeme zasazovat o blaho všech obyvatel Nizozemska,“ uvedl osmatřicetiletý Jetten před zahájením obřadu. Následně dodal, že je pro něj velkou ctí nastoupit do funkce předsedy vlády.
Jettenova vláda čelí nelehkému úkolu, protože tři koaliční strany mají v dolní komoře nizozemského parlamentu pouze 66 ze 150 křesel. Nový premiér tak bude muset vyjednávat s opozičními zákonodárci, aby získal podporu pro každý zákon, který chce jeho vláda prosadit.
Král při tradičním obřadu popřál ministrům hodně štěstí v nejistých časech. Nová vláda se následně vyfotila na schodech královského sídla. Práci zahájí v pondělí odpoledne. Nizozemská televize NOS uvedla, že D66 má v kabinetu deset ministrů, VVD devět a CDA osm.
Při ceremoniálu protestovala před branami paláce malá skupina demonstrantů z ekologické skupiny Extinction Rebellion. Když se noví ministři seřadili k oficiálnímu fotografování, protestující spustili sirény.